https://ria.ru/20230320/peregovory-1859274663.html

Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским

Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским - РИА Новости, 20.03.2023

Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос к китайской стороне о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:37

2023-03-20T18:37

2023-03-20T18:37

политика

китай

россия

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос к китайской стороне о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом, да? Вы ошиблись адресатом", - сказал он в интервью Первому каналу на вопрос, есть ли в Кремле понимание, последует ли после встречи звонок председателя КНР Зеленскому.

https://ria.ru/20230320/informal-1859225551.html

китай

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политика, китай, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков