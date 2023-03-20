https://ria.ru/20230320/peregovory-1859274663.html
Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским
Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским - РИА Новости, 20.03.2023
Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос к китайской стороне о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:37
2023-03-20T18:37
2023-03-20T18:37
политика
китай
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владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос к китайской стороне о возможности контактов председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это вы спрашиваете пресс-секретаря Путина об этом, да? Вы ошиблись адресатом", - сказал он в интервью Первому каналу на вопрос, есть ли в Кремле понимание, последует ли после встречи звонок председателя КНР Зеленскому.
https://ria.ru/20230320/informal-1859225551.html
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политика, китай, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков переадресовал Китаю вопрос о возможности диалога с Зеленским
Песков переадресовал КНР вопрос о возможности диалога с Зеленским после встречи с Путиным