https://ria.ru/20230320/pavodok-1859049334.html

Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка

Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка - РИА Новости, 20.03.2023

Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка

Девять низководных мостов подтоплены в Тульской области, движение по ним прекращено, но существуют объездные пути, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:40

2023-03-20T10:40

2023-03-20T10:41

происшествия

жкх

тульская область

тула

кимовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Девять низководных мостов подтоплены в Тульской области, движение по ним прекращено, но существуют объездные пути, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным на утро понедельника, подтоплены оказались мосты в городе Ефремове, в Туле, а также в Одоевском, Щекинском, Белевском, Суворовском и Кимовском районах. "Движение транспорта по мостам прекращено. Существуют объездные пути", - информирует ведомство. Отмечается, что также зарегистрировано подтопление 12 приусадебных участков в населенном пункте Дедилово Киреевского района и 18 приусадебных участков в населенных пунктах Прилепы и Шкилевка в городе Ефремове. В МЧС уточняют, что подтопления вызваны обильным количеством осадков и интенсивным таяньем снега. Ведется работа по откачке воды с приусадебных участков. Ранее прокуратура Тульской области объявила предостережения восьми главам органов местного самоуправления из-за подтоплений мостов и дорог во время паводка. Также работу местных властей по подготовку к паводку раскритиковал губернатор Алексей Дюмин, его, в частности, возмутило то, что оказались разрушены два моста.

https://ria.ru/20230315/pavodki-1858070282.html

https://ria.ru/20230319/veduschaya-1858994084.html

тульская область

тула

кимовский район

россия

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происшествия, жкх, тульская область, тула, кимовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, алексей дюмин, россия