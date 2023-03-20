https://ria.ru/20230320/pavodok-1859049334.html
Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка
Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка - РИА Новости, 20.03.2023
Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка
Девять низководных мостов подтоплены в Тульской области, движение по ним прекращено, но существуют объездные пути, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:40
2023-03-20T10:40
2023-03-20T10:41
происшествия
жкх
тульская область
тула
кимовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Девять низководных мостов подтоплены в Тульской области, движение по ним прекращено, но существуют объездные пути, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным на утро понедельника, подтоплены оказались мосты в городе Ефремове, в Туле, а также в Одоевском, Щекинском, Белевском, Суворовском и Кимовском районах. "Движение транспорта по мостам прекращено. Существуют объездные пути", - информирует ведомство. Отмечается, что также зарегистрировано подтопление 12 приусадебных участков в населенном пункте Дедилово Киреевского района и 18 приусадебных участков в населенных пунктах Прилепы и Шкилевка в городе Ефремове. В МЧС уточняют, что подтопления вызваны обильным количеством осадков и интенсивным таяньем снега. Ведется работа по откачке воды с приусадебных участков. Ранее прокуратура Тульской области объявила предостережения восьми главам органов местного самоуправления из-за подтоплений мостов и дорог во время паводка. Также работу местных властей по подготовку к паводку раскритиковал губернатор Алексей Дюмин, его, в частности, возмутило то, что оказались разрушены два моста.
https://ria.ru/20230315/pavodki-1858070282.html
https://ria.ru/20230319/veduschaya-1858994084.html
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происшествия, жкх, тульская область, тула, кимовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, алексей дюмин, россия
Происшествия, ЖКХ, Тульская область, Тула, Кимовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России, Алексей Дюмин, Россия
Девять низководных мостов подтопило в Тульской области из-за паводка
МЧС предупредило о девяти мостах, подтопленных из-за паводка в Тульской области