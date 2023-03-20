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В Мариуполе ускорят процесс выдачи российских паспортов - РИА Новости, 20.03.2023
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14:59 20.03.2023 (обновлено: 15:00 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pasport-1859153438.html
В Мариуполе ускорят процесс выдачи российских паспортов
В Мариуполе ускорят процесс выдачи российских паспортов - РИА Новости, 20.03.2023
В Мариуполе ускорят процесс выдачи российских паспортов
В Мариуполе увеличат количество МФЦ, чтобы ускорить процесс выдачи российских паспортов, будет ускорен и процесс выдачи задерживающихся зарплат в целом по ДНР,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:59
2023-03-20T15:00
мариуполь
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Мариуполе увеличат количество МФЦ, чтобы ускорить процесс выдачи российских паспортов, будет ускорен и процесс выдачи задерживающихся зарплат в целом по ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Жители Мариуполя рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ. "Что касается получения российских паспортов, гражданства: в самом городе Мариуполе в четырех подразделениях миграционной службы выдаются паспорта, а также в одном МФЦ. Но, конечно же, данных точек не хватает. Поэтому в планах на этот год открыть минимум пять МФЦ, соответственно будет расширять свою работу и миграционная служба. Мы намерены увеличить скорость этого процесса", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Что касается выдачи заработных план, уточнил он, есть сложности в связи с переходным периодом. "Действительно, есть задержки по заработной плане в целом по республике, это касается ресурсоснабжающих организаций. Здесь проблема состоит из нескольких составляющих. Наши ресурсоснабжающие организации являются на данный момент дотационными, и теперь вопрос выделения средств на компенсацию разницы тарифов, на механизмы, они нестандартные, не применялись в таком виде в других субъектах РФ", - рассказал Пушилин. По его словам, власти стараются в максимально короткие сроки решить этот вопрос, многим уже выплачена заработная плата.
https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859064199.html
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Мариуполе ускорят процесс выдачи российских паспортов

Пушилин: в Мариуполе увеличат количество МФЦ, чтобы ускорить процесс выдачи паспортов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Мариуполе увеличат количество МФЦ, чтобы ускорить процесс выдачи российских паспортов, будет ускорен и процесс выдачи задерживающихся зарплат в целом по ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Президент России Владимир Путин даст поручения, чтобы устранить трудности с оформлением паспортов РФ в новых регионах, сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Жители Мариуполя рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ.
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"Что касается получения российских паспортов, гражданства: в самом городе Мариуполе в четырех подразделениях миграционной службы выдаются паспорта, а также в одном МФЦ. Но, конечно же, данных точек не хватает. Поэтому в планах на этот год открыть минимум пять МФЦ, соответственно будет расширять свою работу и миграционная служба. Мы намерены увеличить скорость этого процесса", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Что касается выдачи заработных план, уточнил он, есть сложности в связи с переходным периодом. "Действительно, есть задержки по заработной плане в целом по республике, это касается ресурсоснабжающих организаций. Здесь проблема состоит из нескольких составляющих. Наши ресурсоснабжающие организации являются на данный момент дотационными, и теперь вопрос выделения средств на компенсацию разницы тарифов, на механизмы, они нестандартные, не применялись в таком виде в других субъектах РФ", - рассказал Пушилин.
По его словам, власти стараются в максимально короткие сроки решить этот вопрос, многим уже выплачена заработная плата.
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