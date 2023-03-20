https://ria.ru/20230320/partnerstvo-1859158026.html

Партнерство России и стран Африки выходит на новый уровень, заявил Путин

Партнерство России и стран Африки выходит на новый уровень, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Партнерство России и стран Африки выходит на новый уровень, заявил Путин

Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, приезд африканских делегаций в РФ демонстрирует... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:05

2023-03-20T15:05

2023-03-20T19:24

россия

африка

владимир путин

москва

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, приезд африканских делегаций в РФ демонстрирует заинтересованность народов Африки активнее развивать всесторонние, взаимовыгодные отношения с РФ, заявил президент России Владимир Путин."Тем самым партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень. В нынешней конференции участвуют представители большинства государств континента, с учетом того, что именно законодатели призваны выражать волю избирателей в своих странах, работать в интересах сограждан, ваш приезд является свидетельством заинтересованности народов Африки активнее развивать всесторонние, взаимовыгодные отношения с Россией", - сказал глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859076698.html

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россия, африка, владимир путин, москва, совет федерации рф