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Россия не стала комментировать призыв понизить отношения Москвы и Будапешта

Россия не стала комментировать призыв понизить отношения Москвы и Будапешта - РИА Новости, 20.03.2023

Россия не стала комментировать призыв понизить отношения Москвы и Будапешта

Заявление о понижении дипломатических отношений России и Венгрии было сделано безответственным политиком, который сверяет свои действия с западными кураторами,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:59

2023-03-20T19:59

2023-03-20T19:59

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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Заявление о понижении дипломатических отношений России и Венгрии было сделано безответственным политиком, который сверяет свои действия с западными кураторами, посольство не считает нужным комментировать его слова, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Будапеште. Ранее представитель оппозиционной партии Párbeszéd Ричард Барабаш призвал правительство Венгрии отозвать посла из Москвы и объявить российского посла в Будапеште персоной нон грата. При этом, по его словам, речь идет только о понижении дипломатических отношений, а не о разрыве, который "невозможен и нецелесообразен". Свой призыв он связал с тем, что досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. "Посольство не считает нужным комментировать слова безответственного политика, сверяющего свои действия с западными кураторами", - заявили в посольстве. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.

https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

https://ria.ru/20221022/vengriya-1825839197.html

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будапешт, в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, международный уголовный суд, совет федерации рф, мария львова-белова