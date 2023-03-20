https://ria.ru/20230320/otkrytost-1859008653.html

Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин

Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023

Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин

Китай продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странами мира, в том числе России,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:24

2023-03-20T01:24

2023-03-20T01:24

в мире

китай

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странами мира, в том числе России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". Он также отметил, что "прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела". "Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития", - подчеркнул лидер Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, россия, си цзиньпин