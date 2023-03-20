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Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
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01:24 20.03.2023
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Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин
Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин
Китай продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странами мира, в том числе России,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:24
2023-03-20T01:24
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странами мира, в том числе России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". Он также отметил, что "прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела". "Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития", - подчеркнул лидер Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Китай продолжит расширять открытость, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит расширять открытость

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай продолжит прилагать усилия для высококачественного развития, расширять открытость, что принесет новые возможности всем странами мира, в том числе России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
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"Мы будем решительно продвигать дело китайской модернизации, прилагать усилия для осуществления высококачественного развития, неуклонно расширять внешнюю открытость. Убежден, что это предоставит новые возможности всем странам мира, в том числе России", - написал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что "прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела".
"Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития", - подчеркнул лидер Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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