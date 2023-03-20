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США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека - РИА Новости, 20.03.2023
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19:10 20.03.2023 (обновлено: 19:11 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/otchet-1859281910.html
США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека
США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека - РИА Новости, 20.03.2023
США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека
США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:10
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в мире
сша
россия
иран
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он напомнил, что материалы составляют сотрудники ведомства в Вашингтоне на основе данных из диппредставительств по всему миру. "В некоторых отчетах освещаются рекордные нарушения, которые поражают масштабом и серьезностью", - заявил Блинкен. Россия, Китай и Иран вновь стали одними из главных объектов критики США, следует из заявления. В частности, госдеп настаивает, что специальная военная операция России на Украине привела к массовым нарушениям прав человека, в Иране власти "жестоко реагировали на мирные протесты", в китайском Синьцзяне "продолжают происходить преступления против уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств". Нарушаются права человека и в "благополучных" европейских странах, госдеп описал проблемы Франции, Швеции, Швейцарии и других.
https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html
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в мире, сша, россия, иран, энтони блинкен
В мире, США, Россия, Иран, Энтони Блинкен
США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека

Госсекретарь Блинкен: США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Отчеты охватывают 198 стран и территорий и содержат фактическую, объективную информацию, основанную на достоверных данных о событиях, произошедших в течение 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте госдепа заявлении Блинкена.
Он напомнил, что материалы составляют сотрудники ведомства в Вашингтоне на основе данных из диппредставительств по всему миру. "В некоторых отчетах освещаются рекордные нарушения, которые поражают масштабом и серьезностью", - заявил Блинкен.
Россия, Китай и Иран вновь стали одними из главных объектов критики США, следует из заявления. В частности, госдеп настаивает, что специальная военная операция России на Украине привела к массовым нарушениям прав человека, в Иране власти "жестоко реагировали на мирные протесты", в китайском Синьцзяне "продолжают происходить преступления против уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств". Нарушаются права человека и в "благополучных" европейских странах, госдеп описал проблемы Франции, Швеции, Швейцарии и других.
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В миреСШАРоссияИранЭнтони Блинкен
 
 
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