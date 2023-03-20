https://ria.ru/20230320/otchet-1859281910.html

США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека

США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека - РИА Новости, 20.03.2023

США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека

США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:10

2023-03-20T19:10

2023-03-20T19:11

в мире

сша

россия

иран

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он напомнил, что материалы составляют сотрудники ведомства в Вашингтоне на основе данных из диппредставительств по всему миру. "В некоторых отчетах освещаются рекордные нарушения, которые поражают масштабом и серьезностью", - заявил Блинкен. Россия, Китай и Иран вновь стали одними из главных объектов критики США, следует из заявления. В частности, госдеп настаивает, что специальная военная операция России на Украине привела к массовым нарушениям прав человека, в Иране власти "жестоко реагировали на мирные протесты", в китайском Синьцзяне "продолжают происходить преступления против уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств". Нарушаются права человека и в "благополучных" европейских странах, госдеп описал проблемы Франции, Швеции, Швейцарии и других.

https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html

сша

россия

иран

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в мире, сша, россия, иран, энтони блинкен