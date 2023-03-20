США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека
Госсекретарь Блинкен: США представили отчет о повсеместных нарушениях прав человека
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США представили очередной отчет о нарушениях прав человека в мире, охватив 198 стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Отчеты охватывают 198 стран и территорий и содержат фактическую, объективную информацию, основанную на достоверных данных о событиях, произошедших в течение 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте госдепа заявлении Блинкена.
Он напомнил, что материалы составляют сотрудники ведомства в Вашингтоне на основе данных из диппредставительств по всему миру. "В некоторых отчетах освещаются рекордные нарушения, которые поражают масштабом и серьезностью", - заявил Блинкен.
Россия, Китай и Иран вновь стали одними из главных объектов критики США, следует из заявления. В частности, госдеп настаивает, что специальная военная операция России на Украине привела к массовым нарушениям прав человека, в Иране власти "жестоко реагировали на мирные протесты", в китайском Синьцзяне "продолжают происходить преступления против уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств". Нарушаются права человека и в "благополучных" европейских странах, госдеп описал проблемы Франции, Швеции, Швейцарии и других.