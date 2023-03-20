Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 20.03.2023 (обновлено: 06:37 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ombudsmen-1859021721.html
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении - РИА Новости, 20.03.2023
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении
Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:34
2023-03-20T06:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
донбасс
дарья морозова
линда томас-гринфилд
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда выйдет наружу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить. "В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных", - сказала Морозова. По ее словам, все преступления фиксируются. "Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858992120.html
донецкая народная республика
сша
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_fd66aad8b1518cf0d70f9cd59333b69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сша, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Донбасс, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, ООН
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении

Омбудсмен ДНР Морозова: правда об украинских преступлениях выйдет наружу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда выйдет наружу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить.
"В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных", - сказала Морозова.
По ее словам, все преступления фиксируются.
"Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят", - сказала омбудсмен.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником - Днём спасателя - личный состав и ветеранов МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил Путин
19 марта, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАДонбассДарья МорозоваЛинда Томас-ГринфилдООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала