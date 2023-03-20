https://ria.ru/20230320/ombudsmen-1859021721.html
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении - РИА Новости, 20.03.2023
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении
Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:34
2023-03-20T06:34
2023-03-20T06:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
донбасс
дарья морозова
линда томас-гринфилд
оон
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда выйдет наружу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить. "В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных", - сказала Морозова. По ее словам, все преступления фиксируются. "Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858992120.html
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в мире, донецкая народная республика, сша, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Донбасс, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, ООН
Омбудсмен ДНР прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении
Омбудсмен ДНР Морозова: правда об украинских преступлениях выйдет наружу
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Отказ СБ ООН предоставить трибуну для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и украинских военных преступлений не поможет замолчать эту информацию, правда выйдет наружу, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине
. Постпред США
при ООН Линда Томас-Гринфилд
выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция
, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того, чтобы запретить омбудсмену ДНР выступить.
"В любом случае правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, и заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных", - сказала Морозова.
По ее словам, все преступления фиксируются.
"Мы в любом случае должны уведомлять международные организации о тех зверствах, которые происходят", - сказала омбудсмен.
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