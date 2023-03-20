https://ria.ru/20230320/obsuzhdenie-1859313892.html

США сорвали обсуждение в СБ ООН по войне в Ираке

США сорвали обсуждение в СБ ООН по войне в Ираке - РИА Новости, 20.03.2023

США сорвали обсуждение в СБ ООН по войне в Ираке

США прибегли к грязным процедурным маневрам и сорвали инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке во время заседания Совбеза ООН, заявил на РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:46

2023-03-20T21:46

2023-03-20T22:55

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ООН, 20 мар — РИА Новости. США прибегли к грязным процедурным маневрам и сорвали инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке во время заседания Совбеза ООН, заявил на пресс-конференции постоянный представитель при организации Василий Небензя. "Изначально в программе было заседание по Миссии по оказанию поддержки комплексному переходу в Судане. Затем поступил запрос западных делегаций "запланировать заседание на понедельник после обсуждения пусков КНДР". Как только они узнали, что мы запланировали обсудить 20-ю годовщину агрессии США против Ирака в рамках раздела "разное", и единственным возможным способом провести это было в продолжении заседания по Судану, они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану", — рассказал дипломат.По мнению Небензи, таким образом американцы пытались "размыть эффект от нашего обсуждения", поскольку в этом случае оно пришлось бы на обеденный перерыв.Как уточнил российский постпред, Вашингтон забронировал на 15:00 проведение неформального заседания по ЛГБТ, которое "наложилось бы на заседание по КНДР, если бы заседания по Судану и в разделе "разное", прошли первыми". "США не заинтересованы в разоблачении их преступлений в Ираке", — подытожил он.Соединенные Штаты и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подвтердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

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в мире, сша, россия, ирак, василий небензя, саддам хусейн, оон, исламское государство, судан