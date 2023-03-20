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Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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14:54 20.03.2023 (обновлено: 15:17 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/obschestvo-1859150462.html
Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин
Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин
Противник пытается раскачать наше общество изнутри, необходимо жестко пресекать эти попытки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:54
2023-03-20T15:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Противник пытается раскачать наше общество изнутри, необходимо жестко пресекать эти попытки, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника", - сказал Путин на коллегии МВД. "Это очевидные вещи, это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников, мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи - раскачать общество изнутри", - добавил президент, отметив, что в связи с этим перед МВД стоят очень серьезные задачи.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин

Путин потребовал жестко пресекать попытки противника раскачать российское общество

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Противник пытается раскачать наше общество изнутри, необходимо жестко пресекать эти попытки, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника", - сказал Путин на коллегии МВД.
"Это очевидные вещи, это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников, мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи - раскачать общество изнутри", - добавил президент, отметив, что в связи с этим перед МВД стоят очень серьезные задачи.
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