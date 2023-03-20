https://ria.ru/20230320/obschestvo-1859150462.html

Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин

Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Противник пытается раскачать российское общество изнутри, заявил Путин

Противник пытается раскачать наше общество изнутри, необходимо жестко пресекать эти попытки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:54

2023-03-20T14:54

2023-03-20T15:17

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Противник пытается раскачать наше общество изнутри, необходимо жестко пресекать эти попытки, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника", - сказал Путин на коллегии МВД. "Это очевидные вещи, это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников, мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи - раскачать общество изнутри", - добавил президент, отметив, что в связи с этим перед МВД стоят очень серьезные задачи.

https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

россия

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2023

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россия, владимир путин