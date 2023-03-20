https://ria.ru/20230320/obrazovanie-1859067887.html
Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве
Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве - РИА Новости, 20.03.2023
Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве
Формирование ключевых направлений развития педагогического образования, подготовку предложений в области развития педагогической науки и педагогических кадров... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:04
2023-03-20T12:04
2023-03-20T12:04
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Формирование ключевых направлений развития педагогического образования, подготовку предложений в области развития педагогической науки и педагогических кадров для системы образования рассмотрят в Москве на втором Всероссийском педагогическом форуме 21–22 марта.Участники обсудят педагогическую миссию российского классического университета; русский язык и культуру современного педагога; системно-компетентностный подход к образованию будущих учителей в условиях университета; современные механизмы развития мотивации школьников к педагогической профессии; развитие кадрового потенциала отечественных университетов, реализующих программы педагогической направленности и др.Участие в Форуме примут представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской академии образования, ректоры и проректоры российских классических университетов, руководители образовательных программ педагогического профиля и образовательных структур, ведущих подготовку по направлению "Образование и педагогические науки", представители научных центров и инновационных площадок РАО, преподаватели, аспиранты и магистранты.Информационный партнер Форума — проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Формирование ключевых направлений развития педагогического образования, подготовку предложений в области развития педагогической науки и педагогических кадров для системы образования рассмотрят в Москве на втором Всероссийском педагогическом форуме 21–22 марта.
Участники обсудят педагогическую миссию российского классического университета; русский язык и культуру современного педагога; системно-компетентностный подход к образованию будущих учителей в условиях университета; современные механизмы развития мотивации школьников к педагогической профессии; развитие кадрового потенциала отечественных университетов, реализующих программы педагогической направленности и др.
Участие в Форуме примут представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской академии образования, ректоры и проректоры российских классических университетов, руководители образовательных программ педагогического профиля и образовательных структур, ведущих подготовку по направлению "Образование и педагогические науки", представители научных центров и инновационных площадок РАО, преподаватели, аспиранты и магистранты.
Информационный партнер Форума — проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".