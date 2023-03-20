https://ria.ru/20230320/obrazovanie-1859067887.html

Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве

Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве - РИА Новости, 20.03.2023

Стратегию развития педагогического образования обсудят в Москве

Формирование ключевых направлений развития педагогического образования, подготовку предложений в области развития педагогической науки и педагогических кадров... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:04

2023-03-20T12:04

2023-03-20T12:04

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Формирование ключевых направлений развития педагогического образования, подготовку предложений в области развития педагогической науки и педагогических кадров для системы образования рассмотрят в Москве на втором Всероссийском педагогическом форуме 21–22 марта.Участники обсудят педагогическую миссию российского классического университета; русский язык и культуру современного педагога; системно-компетентностный подход к образованию будущих учителей в условиях университета; современные механизмы развития мотивации школьников к педагогической профессии; развитие кадрового потенциала отечественных университетов, реализующих программы педагогической направленности и др.Участие в Форуме примут представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской академии образования, ректоры и проректоры российских классических университетов, руководители образовательных программ педагогического профиля и образовательных структур, ведущих подготовку по направлению "Образование и педагогические науки", представители научных центров и инновационных площадок РАО, преподаватели, аспиранты и магистранты.Информационный партнер Форума — проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование