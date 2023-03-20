https://ria.ru/20230320/netanyakhu-1859012594.html

В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом

В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом - РИА Новости, 20.03.2023

В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, беседа была сосредоточена на "иранской угрозе", сообщила канцелярия... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:20

2023-03-20T02:20

2023-03-20T02:56

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, беседа была сосредоточена на "иранской угрозе", сообщила канцелярия премьера. Согласно заявлению, которое опубликовано в Twitter канцелярии, Нетаньяху заявил Байдену, "что Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма". Касаясь судебной реформы, Нетаньяху отметил в беседе, что Израиль "был и останется сильной и динамичной демократией", отмечается в сообщении. "Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля", - добавили в канцелярии.

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден