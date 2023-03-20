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В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом - РИА Новости, 20.03.2023
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02:20 20.03.2023 (обновлено: 02:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/netanyakhu-1859012594.html
В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом
В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом - РИА Новости, 20.03.2023
В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, беседа была сосредоточена на "иранской угрозе", сообщила канцелярия... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T02:20
2023-03-20T02:56
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, беседа была сосредоточена на "иранской угрозе", сообщила канцелярия премьера. Согласно заявлению, которое опубликовано в Twitter канцелярии, Нетаньяху заявил Байдену, "что Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма". Касаясь судебной реформы, Нетаньяху отметил в беседе, что Израиль "был и останется сильной и динамичной демократией", отмечается в сообщении. "Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля", - добавили в канцелярии.
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден
В канцелярии Нетаньяху раскрыли детали разговора с Байденом

Канцелярия Нетаньяху: разговор с Байденом был сосредоточен на иранской угрозе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, беседа была сосредоточена на "иранской угрозе", сообщила канцелярия премьера.
Согласно заявлению, которое опубликовано в Twitter канцелярии, Нетаньяху заявил Байдену, "что Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма".
«
"Разговор был сосредоточен на иранской угрозе", - говорится в заявлении.
Касаясь судебной реформы, Нетаньяху отметил в беседе, что Израиль "был и останется сильной и динамичной демократией", отмечается в сообщении.
"Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за его приверженность безопасности Израиля", - добавили в канцелярии.
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