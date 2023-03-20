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Байден предложил Нетаньяху помощь в поисках внутриполитического компромисса

Байден предложил Нетаньяху помощь в поисках внутриполитического компромисса - РИА Новости, 20.03.2023

Байден предложил Нетаньяху помощь в поисках внутриполитического компромисса

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал израильско-палестинские договоренности о снижении РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:16

2023-03-20T02:16

2023-03-20T02:17

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал израильско-палестинские договоренности о снижении напряженности на Западном берегу реки Иордан и предложил помощь в урегулировании внутриполитических противоречий в еврейском государстве, сообщил Белый дом. В Израиле почти три месяца продолжаются многотысячные протесты против юридической реформы, которую продвигает право-религиозная коалиция Нетаньяху. "Он приветствовал состоявшуюся 19 марта в Шарм эш-Шейхе, Египет, встречу представителей военно-политического руководства Израиля, Палестинской (национальной) администрации, Египта, Иордании и США с целью снижения напряженности. Президент подчеркнул необходимость принятия всеми сторонами срочных коллективных мер, направленных на активизацию координации в области безопасности, осуждения всех актов терроризма и сохранения жизнеспособности двугосударственного решения", - сказано в пресс-релизе. Израильтяне и палестинцы договорились, в частности, приостановить на срок до полугода любых односторонних мер, включая обсуждение нового поселенческого строительства и легализацию поселенческих форпостов. Стороны также условились создать "механизм необходимых шагов" для улучшения экономических условий палестинского народа и фискальной поддержки ПНА. "Президент предложил поддержку усилиям, предпринимаемым для нахождения компромисса по поводу предлагаемых юридических реформ", - сообщил Белый дом. Байден подчеркнул, что система сдержек и противовесов только укрепляет демократические общества и призвал искать максимально широкую общественную поддержку "фундаментальным переменам".

https://ria.ru/20230319/dogovor-1858973573.html

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, джо байден