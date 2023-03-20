Рейтинг@Mail.ru
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:16 20.03.2023 (обновлено: 11:24 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/neft-1859043599.html
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 20.03.2023
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:16
2023-03-20T11:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
brent
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18 процента, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14 процента, до 64,83 доллара.WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые со 2 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20230315/brent-1858135013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, wti (нефть), brent, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Brent, Цены на нефть
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года

Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021 года

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18 процента, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14 процента, до 64,83 доллара.
WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые со 2 декабря 2021 года.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с декабря 2021 года
15 марта, 19:27
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаWTI (нефть)BrentЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала