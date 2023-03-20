https://ria.ru/20230320/neft-1859043599.html

Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года

Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 20.03.2023

Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года

Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:16

2023-03-20T10:16

2023-03-20T11:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

wti (нефть)

brent

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18 процента, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14 процента, до 64,83 доллара.WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые со 2 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20230315/brent-1858135013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, wti (нефть), brent, цены на нефть