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Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 20.03.2023
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:16
2023-03-20T10:16
2023-03-20T11:24
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18 процента, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14 процента, до 64,83 доллара.WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые со 2 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20230315/brent-1858135013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, wti (нефть), brent, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Brent, Цены на нефть
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021 года
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на три процента, а стоимость марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18 процента, до 70,65 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — на 3,14 процента, до 64,83 доллара.
WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов впервые со 2 декабря 2021 года.
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с декабря 2021 года