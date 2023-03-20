https://ria.ru/20230320/nato-1859276006.html

Американский журнал призвал создать аналог НАТО для ввода войск на Украину

Американский журнал призвал создать аналог НАТО для ввода войск на Украину - РИА Новости, 20.03.2023

Американский журнал призвал создать аналог НАТО для ввода войск на Украину

Создание аналога НАТО, подразумевающего ввод войск на территорию Украины, поможет урегулировать нынешний кризис, заявили эксперт по миротворческим операциям ООН РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:46

2023-03-20T18:46

2023-03-20T19:50

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Создание аналога НАТО, подразумевающего ввод войск на территорию Украины, поможет урегулировать нынешний кризис, заявили эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард и старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О'Хэнлон в статье для журнала Foreign Affairs."Западные лидеры должны разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегии по оказанию помощи Украине и управлению будущими отношениями с Россией", — говорится в материале.По мнению авторов, один из способов мирного существования — создание Атлантико-Азиатского сообщества по безопасности, куда войдут многие члены НАТО, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства. Россия может присоединиться к этому объединению, только "если в стране сменится власть". Это сообщество, как утверждают эксперты, по аналогии с альянсом может иметь долгосрочную цель, но в ближайшем будущем его главная задача — контроль и узаконивание бессрочного присутствия западных военных на территории Украины. Отмечается, что объединение можно будет задействовать и для реализации других целей, включая достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном, решение миграционного кризиса и борьбу с терроризмом. "Эти войска — как из стран НАТО, так и из стран, не входящих в альянс, — будут следить за действиями российских войск, помогать обучать Вооруженные силы Украины, помогать в демобилизации, следить за любым будущим мирным соглашением и выступать в качестве "растяжки" для предотвращения новой российской агрессии", — сказано в публикации.Возглавить эту миссию может представитель нейтральной страны, например, из Индии, но в то же время в нее должны входить американские войска, подчеркивают авторы инициативы."Присутствие западных военных в Украине необходимо для сдерживания. Войска из США и других стран НАТО должны быть развернуты в составе международных сил, и Соединенные Штаты должны быть готовы встать на их защиту — а значит, на защиту Украины — в случае нападения", — уточняется в статье.Специалисты предлагают два варианта. Первый подразумевает создание с одобрения ГА ООН сил по установлению мира, на которые Россия "не могла бы наложить вето". Альтернативным подходом было бы подчинение международных сил непосредственно Атлантико-Азиатскому сообществу по безопасности — тогда они могли бы быть развернуты только с одобрения киевских властей.Журнал Foreign Affairs издается американской неправительственной организацией "Совет по международным отношениям."

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, нато, оон, генеральная ассамблея оон