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Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью - РИА Новости, 20.03.2023
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14:14 20.03.2023 (обновлено: 14:33 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859124717.html
Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью
Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью
При борьбе с наркопреступностью нужно работать системно, уничтожая не только верхушку проблемы, но и крупных организаторов торговли, финансовую и другую... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:14
2023-03-20T14:33
владимир путин
россия
наркотики
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. При борьбе с наркопреступностью нужно работать системно, уничтожая не только верхушку проблемы, но и крупных организаторов торговли, финансовую и другую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.Он отметил, что ключевой задачей органов внутренних дел остается противодействие незаконному обороту наркотиков."На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений. Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с верхушкой проблемы - наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, но, прежде всего, уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий", - сказал Путин.По словам президента РФ, нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг, а также укреплять международное сотрудничество в этой сфере.
https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html
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владимир путин, россия, наркотики, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Владимир Путин, Россия, Наркотики, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью

Путин: при борьбе с наркопреступностью нужно работать системно и поступательно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. При борьбе с наркопреступностью нужно работать системно, уничтожая не только верхушку проблемы, но и крупных организаторов торговли, финансовую и другую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Он отметил, что ключевой задачей органов внутренних дел остается противодействие незаконному обороту наркотиков.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками
6 марта, 21:31
"На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений. Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с верхушкой проблемы - наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, но, прежде всего, уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий", - сказал Путин.
По словам президента РФ, нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг, а также укреплять международное сотрудничество в этой сфере.
Доставляли через волонтеров – боец ВСУ об употреблении наркотиков в рядах военных - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный
17 февраля, 04:10
 
Владимир ПутинРоссияНаркотикиБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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