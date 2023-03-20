https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859124717.html

Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью

Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал работать системно при борьбе с наркопреступностью

При борьбе с наркопреступностью нужно работать системно, уничтожая не только верхушку проблемы, но и крупных организаторов торговли, финансовую и другую... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:33

владимир путин

россия

наркотики

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. При борьбе с наркопреступностью нужно работать системно, уничтожая не только верхушку проблемы, но и крупных организаторов торговли, финансовую и другую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.Он отметил, что ключевой задачей органов внутренних дел остается противодействие незаконному обороту наркотиков."На долю полиции приходится наибольшая часть выявленных наркопреступлений. Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с верхушкой проблемы - наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, но, прежде всего, уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий", - сказал Путин.По словам президента РФ, нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг, а также укреплять международное сотрудничество в этой сфере.

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852564722.html

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владимир путин, россия, наркотики, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)