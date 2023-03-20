https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 20.03.2023

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО

В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:43

2023-03-20T05:43

2023-03-20T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ульяновская область

еврейская автономная область

султан хамзаев

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Предлагают отменить транспортный налог для участников специальной военной операции", - заявил политик.По его словам, с такой позицией выступают сами участники СВО, с которыми встречается депутат. При этом парламентарий подчеркнул, несмотря на то что ряд регионов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее именно на федеральном уровне.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям. Президент называл поддержку российских военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти, отмечал, что нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.По его поручению для призванных в рамках частичной мобилизации было установлено довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли и собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии. Еврейской автономной области, Омской области, Магаданской области, и в Приамурье.

https://ria.ru/20230319/gumpomosch-1858891829.html

https://ria.ru/20230317/doklad-1858699160.html

россия

ульяновская область

еврейская автономная область

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безопасность, россия, ульяновская область, еврейская автономная область, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф, единая россия