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В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 20.03.2023
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:43
2023-03-20T05:43
2023-03-20T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ульяновская область
еврейская автономная область
султан хамзаев
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Предлагают отменить транспортный налог для участников специальной военной операции", - заявил политик.По его словам, с такой позицией выступают сами участники СВО, с которыми встречается депутат. При этом парламентарий подчеркнул, несмотря на то что ряд регионов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее именно на федеральном уровне.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям. Президент называл поддержку российских военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти, отмечал, что нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.По его поручению для призванных в рамках частичной мобилизации было установлено довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли и собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии. Еврейской автономной области, Омской области, Магаданской области, и в Приамурье.
https://ria.ru/20230319/gumpomosch-1858891829.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
Депутат Госдумы Хамзаев предложил отменить транспортный налог для участников СВО
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Предлагают отменить транспортный налог для участников специальной военной операции", - заявил политик.
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По его словам, с такой позицией выступают сами участники СВО, с которыми встречается депутат. При этом парламентарий подчеркнул, несмотря на то что ряд регионов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее именно на федеральном уровне.
«
"Это должен быть федеральный закон, тем более в регионах есть положительная практика. Ряд регионов уже принял подобный законопроект, другие – в стадии принятия, третьи – еще думают. Но участники СВО должны быть равны в части льгот и выплат. Это моя принципиальная позиция", - добавил Хамзаев.
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неоднократно говорил о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям. Президент называл поддержку российских военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти, отмечал, что нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
По его поручению для призванных в рамках частичной мобилизации было установлено довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли и собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии. Еврейской автономной области, Омской области, Магаданской области, и в Приамурье.
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