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В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 20.03.2023
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05:43 20.03.2023 (обновлено: 08:12 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 20.03.2023
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО
В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:43
2023-03-20T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ульяновская область
еврейская автономная область
султан хамзаев
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Предлагают отменить транспортный налог для участников специальной военной операции", - заявил политик.По его словам, с такой позицией выступают сами участники СВО, с которыми встречается депутат. При этом парламентарий подчеркнул, несмотря на то что ряд регионов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее именно на федеральном уровне.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям. Президент называл поддержку российских военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти, отмечал, что нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.По его поручению для призванных в рамках частичной мобилизации было установлено довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли и собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии. Еврейской автономной области, Омской области, Магаданской области, и в Приамурье.
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безопасность, россия, ульяновская область, еврейская автономная область, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для участников СВО

Депутат Госдумы Хамзаев предложил отменить транспортный налог для участников СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России необходимо отменить транспортный налог для участников спецоперации на федеральном уровне, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Предлагают отменить транспортный налог для участников специальной военной операции", - заявил политик.
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По его словам, с такой позицией выступают сами участники СВО, с которыми встречается депутат. При этом парламентарий подчеркнул, несмотря на то что ряд регионов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее именно на федеральном уровне.
«

"Это должен быть федеральный закон, тем более в регионах есть положительная практика. Ряд регионов уже принял подобный законопроект, другие – в стадии принятия, третьи – еще думают. Но участники СВО должны быть равны в части льгот и выплат. Это моя принципиальная позиция", - добавил Хамзаев.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости внимательно следить за оказанием помощи военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, и их семьям. Президент называл поддержку российских военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти, отмечал, что нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
По его поручению для призванных в рамках частичной мобилизации было установлено довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли и собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии. Еврейской автономной области, Омской области, Магаданской области, и в Приамурье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУльяновская областьЕврейская автономная областьСултан ХамзаевВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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