https://ria.ru/20230320/myaso-1859020298.html
Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе
Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе - РИА Новости, 20.03.2023
Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе
Лишь 1% россиян полностью отказались от мяса, при этом более 80% граждан употребляют его постоянно, хотя за последний год потребление говядины стало меньше, а... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:02
2023-03-20T06:02
2023-03-20T06:17
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769668946_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_86836ce294da403f944306dda789f30b.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишь 1% россиян полностью отказались от мяса, при этом более 80% граждан употребляют его постоянно, хотя за последний год потребление говядины стало меньше, а птицы - больше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Около 36% россиян едят мясо каждый день, еще 50% употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 10% опрошенных. Примерно 2% опрошенных делают это не чаще, чем раз в месяц. И лишь 1% вообще не едят мясо", - выяснили аналитики. При этом за последний год россияне стали есть меньше говядины и больше мяса птицы, отмечается в исследовании. "Потребление говядины за последний год не изменилось у 58%, у 4% оно увеличилось, у 38% - уменьшилось. У 69% россиян за год не изменилось потребление свинины, 5% стали есть ее больше, а 26% - меньше. В то же время 70% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад, каждый десятый стал потреблять его меньше, а 20% - больше", - указывают эксперты. Более половины россиян (55%) не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях, при этом 37% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. Лишь 2% граждан готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест. Четыре из десяти россиян любят мясо больше, чем рыбу, а еще четыре - любят их одинаково. При этом предпочтение рыбе отдают лишь 15%. Одинаково не любят мясо и рыбу 2% опрошенных, добавляется в исследовании. Исследование проведено банком "Открытие" 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html
https://ria.ru/20230210/dietologi-1851002996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769668946_132:0:1839:1280_1920x0_80_0_0_7949261539fc1d23969620cb29d65464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе
"Открытие": россияне стали есть меньше говядины и больше мяса птицы за последний год
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишь 1% россиян полностью отказались от мяса, при этом более 80% граждан употребляют его постоянно, хотя за последний год потребление говядины стало меньше, а птицы - больше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Около 36% россиян едят мясо каждый день, еще 50% употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 10% опрошенных. Примерно 2% опрошенных делают это не чаще, чем раз в месяц. И лишь 1% вообще не едят мясо", - выяснили аналитики.
Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу, показал опрос
При этом за последний год россияне стали есть меньше говядины и больше мяса птицы, отмечается в исследовании. "Потребление говядины за последний год не изменилось у 58%, у 4% оно увеличилось, у 38% - уменьшилось. У 69% россиян за год не изменилось потребление свинины, 5% стали есть ее больше, а 26% - меньше. В то же время 70% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад, каждый десятый стал потреблять его меньше, а 20% - больше", - указывают эксперты.
Более половины россиян (55%) не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях, при этом 37% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. Лишь 2% граждан готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест.
Четыре из десяти россиян любят мясо больше, чем рыбу, а еще четыре - любят их одинаково. При этом предпочтение рыбе отдают лишь 15%. Одинаково не любят мясо и рыбу 2% опрошенных, добавляется в исследовании.
Исследование проведено банком "Открытие" 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Диетологи назвали идеальный продукт для снижения веса