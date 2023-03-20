https://ria.ru/20230320/myaso-1859020298.html

Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе

Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе - РИА Новости, 20.03.2023

Исследование выявило изменения предпочтений россиян в мясе

Лишь 1% россиян полностью отказались от мяса, при этом более 80% граждан употребляют его постоянно, хотя за последний год потребление говядины стало меньше, а... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:02

2023-03-20T06:02

2023-03-20T06:17

общество

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лишь 1% россиян полностью отказались от мяса, при этом более 80% граждан употребляют его постоянно, хотя за последний год потребление говядины стало меньше, а птицы - больше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Около 36% россиян едят мясо каждый день, еще 50% употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 10% опрошенных. Примерно 2% опрошенных делают это не чаще, чем раз в месяц. И лишь 1% вообще не едят мясо", - выяснили аналитики. При этом за последний год россияне стали есть меньше говядины и больше мяса птицы, отмечается в исследовании. "Потребление говядины за последний год не изменилось у 58%, у 4% оно увеличилось, у 38% - уменьшилось. У 69% россиян за год не изменилось потребление свинины, 5% стали есть ее больше, а 26% - меньше. В то же время 70% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад, каждый десятый стал потреблять его меньше, а 20% - больше", - указывают эксперты. Более половины россиян (55%) не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях, при этом 37% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. Лишь 2% граждан готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест. Четыре из десяти россиян любят мясо больше, чем рыбу, а еще четыре - любят их одинаково. При этом предпочтение рыбе отдают лишь 15%. Одинаково не любят мясо и рыбу 2% опрошенных, добавляется в исследовании. Исследование проведено банком "Открытие" 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html

https://ria.ru/20230210/dietologi-1851002996.html

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общество, россия