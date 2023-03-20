https://ria.ru/20230320/mvd-1859138391.html

Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве

Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве - РИА Новости, 20.03.2023

Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве

В МВД России "по-прежнему остро" стоит вопрос нехватки кадров, на начало 2023 года вакантными оставались 105 тысяч должностей, сообщил на расширенном заседании... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:35

2023-03-20T14:35

2023-03-20T14:46

россия

владимир колокольцев

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В МВД России "по-прежнему остро" стоит вопрос нехватки кадров, на начало 2023 года вакантными оставались 105 тысяч должностей, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."По-прежнему остро стоит вопрос комплектования: на начало текущего года без учета новых территорий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч аттестованных. Прежде всего речь идет о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномоченных полиции", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20230203/mvd-1849500759.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)