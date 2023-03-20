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Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах - РИА Новости, 20.03.2023
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13:58 20.03.2023 (обновлено: 14:05 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mvd-1859117396.html
Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах
Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах, опираться на местные кадры. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:58
2023-03-20T14:05
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах, опираться на местные кадры."Прежде всего важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Как говорил на недавней коллегии прокуратуры, обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.Глава государства добавил, что необходимо обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.
https://ria.ru/20230320/putin-1859117026.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах

Путин: надо оперативно формировать структуры МВД в новых регионах, опираться на местных

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах, опираться на местные кадры.
"Прежде всего важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Как говорил на недавней коллегии прокуратуры, обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Глава государства добавил, что необходимо обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.
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РоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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