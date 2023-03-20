https://ria.ru/20230320/mvd-1859117396.html

Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах

Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал оперативно формировать структуры МВД в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах, опираться на местные кадры. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:58

2023-03-20T13:58

2023-03-20T14:05

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно формировать структуры МВД в новых российских регионах, опираться на местные кадры."Прежде всего важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Как говорил на недавней коллегии прокуратуры, обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.Глава государства добавил, что необходимо обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.

https://ria.ru/20230320/putin-1859117026.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область