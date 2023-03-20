https://ria.ru/20230320/mus-1859145127.html

СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан

СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан - РИА Новости, 20.03.2023

СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан

Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:45

2023-03-20T14:45

2023-03-20T14:49

россия

международный уголовный суд

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.

https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), в мире