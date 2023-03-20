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СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан - РИА Новости, 20.03.2023
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14:45 20.03.2023 (обновлено: 14:49 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mus-1859145127.html
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан - РИА Новости, 20.03.2023
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан
Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:45
2023-03-20T14:49
россия
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
https://ria.ru/20230320/mus-1859027607.html
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россия, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
СК заявил о незаконности уголовного преследования МУС российских граждан

СК: уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", - говорится в сообщении.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
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