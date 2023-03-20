https://ria.ru/20230320/mus-1859027785.html

Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС

Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС - РИА Новости, 20.03.2023

Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС

Эффективность деятельности Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, нулевая, а такое решение могло быть... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:20

2023-03-20T08:20

2023-03-20T08:48

международный уголовный суд

в мире

дмитрий медведев

владимир путин

мария львова-белова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148142/03/1481420377_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_fcc6312e341724266db683c9b93d5f54.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эффективность деятельности Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, нулевая, а такое решение могло быть принято под жестким давлением США, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в задался вопросом, "кого привлек к ответственности" этот "никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства". "Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", - написал Медведев.Он добавил, что судить страну и её лидеров можно в двух случаях: когда сама страна почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; когда страна проиграла войну и капитулировала.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

международный уголовный суд, в мире, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, сша