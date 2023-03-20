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Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС - РИА Новости, 20.03.2023
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08:20 20.03.2023 (обновлено: 08:48 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mus-1859027785.html
Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС
Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС - РИА Новости, 20.03.2023
Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС
Эффективность деятельности Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, нулевая, а такое решение могло быть... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:20
2023-03-20T08:48
международный уголовный суд
в мире
дмитрий медведев
владимир путин
мария львова-белова
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эффективность деятельности Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, нулевая, а такое решение могло быть принято под жестким давлением США, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в задался вопросом, "кого привлек к ответственности" этот "никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства". "Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", - написал Медведев.Он добавил, что судить страну и её лидеров можно в двух случаях: когда сама страна почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; когда страна проиграла войну и капитулировала.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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международный уголовный суд, в мире, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, сша
Международный уголовный суд, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, США
Медведев заявил о нулевой эффективности деятельности МУС

Медведев: эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский трибунал

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эффективность деятельности Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, нулевая, а такое решение могло быть принято под жестким давлением США, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в задался вопросом, "кого привлек к ответственности" этот "никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства". "Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", - написал Медведев.
Он добавил, что судить страну и её лидеров можно в двух случаях: когда сама страна почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; когда страна проиграла войну и капитулировала.
«
"Кстати, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Суд обгадился по полной и ничего не смог сделать. Очевидно, что мощный окрик из США о том, что мы, мол, вообще не ратифицировали Римский статут, fuck off pigmies, у судей вызвал животный позыв на отправление естественных потребностей, не связанных с правосудием. И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жёсткая вводная из того же Пиндостана", - добавил Медведев.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
Международный уголовный судВ миреДмитрий МедведевВладимир ПутинМария Львова-БеловаСША
 
 
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