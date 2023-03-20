https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 20.03.2023
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:29
2023-03-20T09:29
2023-03-20T09:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
северный речной вокзал
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что запланирован целый комплекс мероприятий по очистке и текущему ремонту набережных. Все работы будут завершены до конца апреля. "В рамках подготовки очистим сооружения от снега и наледи, проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html
https://ria.ru/20230310/prichaly-1856982374.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Северный Речной вокзал
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Заммэра Бирюков: московские набережные начали готовить к открытию навигации
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что запланирован целый комплекс мероприятий по очистке и текущему ремонту набережных. Все работы будут завершены до конца апреля.
"В рамках подготовки очистим сооружения от снега и наледи, проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.
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