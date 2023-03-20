https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 20.03.2023

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:29

2023-03-20T09:29

2023-03-20T09:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

северный речной вокзал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156351/05/1563510516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f8b140a5eb2f20691e55f80ce9bfc59.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, всего в порядок приведут 78 набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что запланирован целый комплекс мероприятий по очистке и текущему ремонту набережных. Все работы будут завершены до конца апреля. "В рамках подготовки очистим сооружения от снега и наледи, проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html

https://ria.ru/20230310/prichaly-1856982374.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, северный речной вокзал