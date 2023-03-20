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Су-35 пресек нарушение границы двумя американскими бомбардировщиками

Су-35 пресек нарушение границы двумя американскими бомбардировщиками - РИА Новости, 20.03.2023

Су-35 пресек нарушение границы двумя американскими бомбардировщиками

Российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:33

2023-03-20T22:33

2023-03-20T23:21

безопасность

россия

балтийское море

су-35

сша

ввс сша

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной."Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. Классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — говорится в заявлении.Отмечается, что для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-35, затем его экипаж занял установленную зону дежурства в воздухе."После удаления иностранных военных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — уточнили в центре.В ведомстве подчеркнули, что борт выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил нарушения границы страны.

https://ria.ru/20230316/peskov-1858267348.html

россия

балтийское море

сша

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безопасность, россия, балтийское море, су-35, сша, ввс сша