https://ria.ru/20230320/mironov-1859058438.html

Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск

Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск - РИА Новости, 20.03.2023

Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:19

2023-03-20T11:19

2023-03-20T13:05

сергей миронов

политика

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а многие его соратники сражаются в качестве добровольцев, поэтому он считает себя не вправе отдыхать. "Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году, я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни", - сказал Миронов, отметив, что подумает об отдыхе после победы. Политик рассказал, что свободное время предпочитает проводить за чтением. "Любимое занятие в свободную минутку - чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра", - отметил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей миронов, политика, партия "справедливая россия - за правду"