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Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск - РИА Новости, 20.03.2023
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11:19 20.03.2023 (обновлено: 13:05 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mironov-1859058438.html
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск - РИА Новости, 20.03.2023
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:19
2023-03-20T13:05
сергей миронов
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а многие его соратники сражаются в качестве добровольцев, поэтому он считает себя не вправе отдыхать. "Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году, я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни", - сказал Миронов, отметив, что подумает об отдыхе после победы. Политик рассказал, что свободное время предпочитает проводить за чтением. "Любимое занятие в свободную минутку - чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра", - отметил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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сергей миронов, политика, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Политика, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск

Миронов рассказал, что считает себя не вправе брать отпуска из-за тревожной ситуации

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а многие его соратники сражаются в качестве добровольцев, поэтому он считает себя не вправе отдыхать.
"Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году, я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни", - сказал Миронов, отметив, что подумает об отдыхе после победы.
Политик рассказал, что свободное время предпочитает проводить за чтением. "Любимое занятие в свободную минутку - чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра", - отметил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу
16 января, 16:33
 
Сергей МироновПолитикаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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