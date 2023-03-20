https://ria.ru/20230320/mironov-1859058438.html
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск - РИА Новости, 20.03.2023
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:19
2023-03-20T11:19
2023-03-20T13:05
сергей миронов
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а многие его соратники сражаются в качестве добровольцев, поэтому он считает себя не вправе отдыхать. "Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году, я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни", - сказал Миронов, отметив, что подумает об отдыхе после победы. Политик рассказал, что свободное время предпочитает проводить за чтением. "Любимое занятие в свободную минутку - чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра", - отметил он. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, политика, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Политика, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов сообщил, что в этом году не будет строить планы на отпуск
Миронов рассказал, что считает себя не вправе брать отпуска из-за тревожной ситуации
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что не будет в этом году строить планы на отпуск, так как ситуация "тревожная", а многие его соратники сражаются в качестве добровольцев, поэтому он считает себя не вправе отдыхать.
"Планы на отпуск 2023 года, как и в прошлом году, я не строил и строить не буду. Ситуация тревожная. Многие мои соратники ушли добровольцами на фронт, и я не считаю для себя возможным отдыхать, когда они терпят трудности и лишения военной жизни", - сказал Миронов, отметив, что подумает об отдыхе после победы.
Политик рассказал, что свободное время предпочитает проводить за чтением. "Любимое занятие в свободную минутку - чтение. Стараюсь следить за новинками современной литературы, кинематографа, театра", - отметил он.
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