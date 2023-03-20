https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859141972.html

Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией

Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией

Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:39

2023-03-20T14:39

2023-03-20T14:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение для нацбезопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Большая прозрачность административных процедур, безусловно, позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859136947.html

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россия, владимир путин, общество