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Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией - РИА Новости, 20.03.2023
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14:39 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859141972.html
Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией
Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией
Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:39
2023-03-20T14:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение для нацбезопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Большая прозрачность административных процедур, безусловно, позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал повысить эффективность контроля за миграцией

Путин: в России необходим более эффективный контроль за миграционной обстановкой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение для нацбезопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Большая прозрачность административных процедур, безусловно, позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Единый миграционный центр Московской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции
Вчера, 14:31
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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