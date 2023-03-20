https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859136947.html

Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции

Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции

Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:31

2023-03-20T14:31

2023-03-20T14:31

общество

россия

владимир путин

мигранты

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о процедурах, связанных с миграцией.Он добавил, что нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства, профильных ведомств, "которые накопили хороший опыт создания современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг"."В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил президент.

https://ria.ru/20230320/migranty-1859124929.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, мигранты