Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции
Путин призвал перевести в цифру получение гражданства и разрешений на работу для мигрантов
CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области / Единый миграционный центр Московской области
Единый миграционный центр Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о процедурах, связанных с миграцией.
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"Что необходимо сделать? Прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Он добавил, что нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства, профильных ведомств, "которые накопили хороший опыт создания современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг".
"В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил президент.