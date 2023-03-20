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Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции - РИА Новости, 20.03.2023
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14:31 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859136947.html
Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции
Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции
Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:31
2023-03-20T14:31
общество
россия
владимир путин
мигранты
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о процедурах, связанных с миграцией.Он добавил, что нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства, профильных ведомств, "которые накопили хороший опыт создания современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг"."В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил президент.
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общество, россия, владимир путин, мигранты
Общество, Россия, Владимир Путин, Мигранты
Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции

Путин призвал перевести в цифру получение гражданства и разрешений на работу для мигрантов

CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области / Единый миграционный центр Московской области
Единый миграционный центр Московской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области /
Единый миграционный центр Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Надо оперативно перевести в "цифру" все процедуры, включая получение гражданства и разрешений на работу, заявил президент России Владимир Путин, говоря о процедурах, связанных с миграцией.
«
"Что необходимо сделать? Прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Он добавил, что нужно плотно работать с коллегами и экспертами из правительства, профильных ведомств, "которые накопили хороший опыт создания современных, удобных и понятных для людей государственных сервисов и услуг".
"В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил президент.
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