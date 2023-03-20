https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859134583.html

Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов

Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов - РИА Новости, 20.03.2023

Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов

МВД России в прошлом году выявило на 17% больше фактов незаконной миграции, чем в 2021-м, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:29

2023-03-20T14:29

2023-03-20T14:33

россия

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МВД России в прошлом году выявило на 17% больше фактов незаконной миграции, чем в 2021-м, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "В отчетном периоде (2022 г. - ред) на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% - случаев фиктивной постановки иностранцев на учет", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html

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россия, владимир колокольцев, общество