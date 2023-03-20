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Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов - РИА Новости, 20.03.2023
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14:29 20.03.2023 (обновлено: 14:33 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859134583.html
Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов
Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов - РИА Новости, 20.03.2023
Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов
МВД России в прошлом году выявило на 17% больше фактов незаконной миграции, чем в 2021-м, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:29
2023-03-20T14:33
россия
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МВД России в прошлом году выявило на 17% больше фактов незаконной миграции, чем в 2021-м, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "В отчетном периоде (2022 г. - ред) на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% - случаев фиктивной постановки иностранцев на учет", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html
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россия, владимир колокольцев, общество
Россия, Владимир Колокольцев, Общество
Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов

Колокольцев: число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МВД России в прошлом году выявило на 17% больше фактов незаконной миграции, чем в 2021-м, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"В отчетном периоде (2022 г. - ред) на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% - случаев фиктивной постановки иностранцев на учет", - сказал Колокольцев.
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