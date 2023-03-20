https://ria.ru/20230320/migranty-1859124929.html

Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы

Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:28

россия

владимир путин

общество

мигранты

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы. "С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать", - сказал Путин на коллегии МВД. По словам президента, здесь множество факторов и их все нужно учесть.

https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, мигранты