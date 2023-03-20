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Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы - РИА Новости, 20.03.2023
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14:14 20.03.2023 (обновлено: 14:28 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/migranty-1859124929.html
Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы
Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:14
2023-03-20T14:28
россия
владимир путин
общество
мигранты
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы. "С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать", - сказал Путин на коллегии МВД. По словам президента, здесь множество факторов и их все нужно учесть.
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россия, владимир путин, общество, мигранты
Россия, Владимир Путин, Общество, Мигранты
Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы

Президент Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в России

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра
Посетители многофункционального миграционного центра - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в долгосрочных интересах РФ надо оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы.
"С учетом долгосрочных интересов и задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать", - сказал Путин на коллегии МВД.
По словам президента, здесь множество факторов и их все нужно учесть.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики
Вчера, 14:24
 
РоссияВладимир ПутинОбществоМигранты
 
 
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