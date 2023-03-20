https://ria.ru/20230320/medtekhnologii-1859086359.html

РЭЦ: медтехнологии из России высоко оценили на выставке Expomed Eurasia

РЭЦ: медтехнологии из России высоко оценили на выставке Expomed Eurasia - РИА Новости, 20.03.2023

РЭЦ: медтехнологии из России высоко оценили на выставке Expomed Eurasia

Иностранные партнеры высоко оценили медицинское оборудование и инновационные технологии, которые представили 12 российских компаний на стенде Made in Russia на... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:59

2023-03-20T12:59

2023-03-20T12:59

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

турция

россия

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Иностранные партнеры высоко оценили медицинское оборудование и инновационные технологии, которые представили 12 российских компаний на стенде Made in Russia на 30-й юбилейной международной выставке Expomed Eurasia 2023, которая проходила с 16 по 18 марта в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Под национальным брендом Made in Russia компании представили уникальные разработки в области высокоточных медицинских симуляторов, офтальмологических технологий, устройств скрининга и исследовательско-диагностическое оборудование", - говорится в сообщении.За 3 дня выставки экспортеры провели более 100 деловых встреч с ключевыми организациями в регионе, а также приняли участие в круглом столе "Российско-Турецкое сотрудничество в области здравоохранения"."В течение 30 лет выставка Expomed Eurasia в Стамбуле является ключевой платформой для представителей индустрии здравоохранения из Турции, стран СНГ, Европы, Азии и Африки. Здесь начались многие успешные партнерства. Российские производители являются частью этого растущего международного торгового хаба, который в 2023 году принимает более 600 компаний из 18 стран", - отметил представитель Expomed Eurasia.Турция долгое время является одним из важнейших партнеров России, при этом в 2022 году отмечен двукратный рост товарооборота между странами."На текущий момент товарооборот на отметке 65,3 миллиарда долларов и мы видим хорошие перспективы для наращивания объема экспортных поставок в Турцию и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения и медицинских технологий. Российские компании-экспортеры традиционно участвуют в Expomed Eurasia, так как это хорошая площадка для налаживания деловых контактов с крупнейшими международными игроками, импортерами и дистрибьюторами. Живой интерес российских компаний к рынку Турции служит импульсом к расширению внешнеэкономической деятельности ряда российских регионов", - подчеркнул торговый советник Торгового представительства России в Турции отделения в Стамбуле Алаудин Ярахмедов.Российские производители продолжат знакомить иностранных партнеров с отечественными разработками в области здравоохранения на предстоящих выставках в Казахстане и Узбекистане.

https://ria.ru/20230303/vstrechi-1855697717.html

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турция

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), турция, россия, экономика