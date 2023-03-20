https://ria.ru/20230320/mariupol-1859183823.html
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно - РИА Новости, 20.03.2023
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно
Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:54
2023-03-20T15:54
2023-03-20T16:04
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела президента в окно, а первым его узнала ее дочь."Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! И когда уже увидели, когда Владимир Владимирович подошел ближе к соседям, мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать", - рассказала женщина в эфире "Соловьев Live". По ее словам, передать словами встречу с президентом сложно. "Никто никого не предупреждал (о приезде Путина - ред.), это было полной неожиданностью для всех... Мы пережили ад, но сейчас в городе уже есть и свет, газ и вода. Но фронт работ большой, мы это видим. Мы не одни - нас не оставили, это говорит обо всем", - отметил она. Женщина также поделилась, что пожав руку президенту, она осуществила мечту своей покойной матери. "К сожалению, моя мама не дожила, она умерла в декабре. Но она всегда очень хотела пожать руку Владимиру Владимировичу. Она дочь военного, у нас дедушка был военный летчик, он дошел до Берлина. Бабушка работала в госпитале. Мои родители всегда выражали пророссийскую позицию. Поэтому вся мечта (матери) в этом диалоге, в этой встрече осуществилась", - поделилась Волосатова. Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Глава государства в том числе осмотрел ЖК "Невский", где возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
https://ria.ru/20230319/donbass-1858908850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно
Жительница Мариуполя рассказала, что ее дочь первой узнала Путина, увидев в окно
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала
, что сначала увидела президента в окно, а первым его узнала ее дочь.
"Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! И когда уже увидели, когда Владимир Владимирович подошел ближе к соседям, мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать", - рассказала женщина в эфире "Соловьев Live".
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По ее словам, передать словами встречу с президентом сложно. "Никто никого не предупреждал (о приезде Путина - ред.), это было полной неожиданностью для всех... Мы пережили ад, но сейчас в городе уже есть и свет, газ и вода. Но фронт работ большой, мы это видим. Мы не одни - нас не оставили, это говорит обо всем", - отметил она.
Женщина также поделилась, что пожав руку президенту, она осуществила мечту своей покойной матери. "К сожалению, моя мама не дожила, она умерла в декабре. Но она всегда очень хотела пожать руку Владимиру Владимировичу. Она дочь военного, у нас дедушка был военный летчик, он дошел до Берлина. Бабушка работала в госпитале. Мои родители всегда выражали пророссийскую позицию. Поэтому вся мечта (матери) в этом диалоге, в этой встрече осуществилась", - поделилась Волосатова.
Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова
, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Глава государства в том числе осмотрел ЖК "Невский", где возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.
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