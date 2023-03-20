Рейтинг@Mail.ru
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 20.03.2023 (обновлено: 16:04 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859183823.html
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно - РИА Новости, 20.03.2023
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно
Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:54
2023-03-20T16:04
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858918384_55:0:1225:658_1920x0_80_0_0_242031f573c58776ed37812fd5f3cf90.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела президента в окно, а первым его узнала ее дочь."Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! И когда уже увидели, когда Владимир Владимирович подошел ближе к соседям, мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать", - рассказала женщина в эфире "Соловьев Live". По ее словам, передать словами встречу с президентом сложно. "Никто никого не предупреждал (о приезде Путина - ред.), это было полной неожиданностью для всех... Мы пережили ад, но сейчас в городе уже есть и свет, газ и вода. Но фронт работ большой, мы это видим. Мы не одни - нас не оставили, это говорит обо всем", - отметил она. Женщина также поделилась, что пожав руку президенту, она осуществила мечту своей покойной матери. "К сожалению, моя мама не дожила, она умерла в декабре. Но она всегда очень хотела пожать руку Владимиру Владимировичу. Она дочь военного, у нас дедушка был военный летчик, он дошел до Берлина. Бабушка работала в госпитале. Мои родители всегда выражали пророссийскую позицию. Поэтому вся мечта (матери) в этом диалоге, в этой встрече осуществилась", - поделилась Волосатова. Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Глава государства в том числе осмотрел ЖК "Невский", где возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
https://ria.ru/20230319/donbass-1858908850.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858918384_202:0:1079:658_1920x0_80_0_0_70daca272ffe43b641dcb6135a4c5b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дочь увидела Путина в окно

Жительница Мариуполя рассказала, что ее дочь первой узнала Путина, увидев в окно

Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в город, рассказала, что сначала увидела президента в окно, а первым его узнала ее дочь.
"Мы были дома и увидели в окно, что много людей, проходит какая-то встреча. Вначале не поняли, кто, а потом уже ребенок увидел более четко и говорит: мама, так это Владимир Владимирович! И когда уже увидели, когда Владимир Владимирович подошел ближе к соседям, мы вышли на улицу и очутились рядом, смогли пообщаться, поприветствовать", - рассказала женщина в эфире "Соловьев Live".
Президент Владимир Путин за рулем автомобиля. Кадр видео
В Кремле рассказали, почему Путин ездил по Мариуполю за рулем
19 марта, 14:22
По ее словам, передать словами встречу с президентом сложно. "Никто никого не предупреждал (о приезде Путина - ред.), это было полной неожиданностью для всех... Мы пережили ад, но сейчас в городе уже есть и свет, газ и вода. Но фронт работ большой, мы это видим. Мы не одни - нас не оставили, это говорит обо всем", - отметил она.
Женщина также поделилась, что пожав руку президенту, она осуществила мечту своей покойной матери. "К сожалению, моя мама не дожила, она умерла в декабре. Но она всегда очень хотела пожать руку Владимиру Владимировичу. Она дочь военного, у нас дедушка был военный летчик, он дошел до Берлина. Бабушка работала в госпитале. Мои родители всегда выражали пророссийскую позицию. Поэтому вся мечта (матери) в этом диалоге, в этой встрече осуществилась", - поделилась Волосатова.
Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Глава государства в том числе осмотрел ЖК "Невский", где возводят шесть девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе
19 марта, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала