https://ria.ru/20230320/mariupol-1859096502.html

Пушилин оценил численность населения Мариуполя

Пушилин оценил численность населения Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2023

Пушилин оценил численность населения Мариуполя

Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:17

2023-03-20T13:17

2023-03-20T13:17

специальная военная операция на украине

политика

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "С учетов темпом восстановления (города), люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после его благоустройства.

https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, ситуация в днр и лнр