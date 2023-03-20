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Пушилин оценил численность населения Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859096502.html
Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Пушилин оценил численность населения Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2023
Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:17
2023-03-20T13:17
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "С учетов темпом восстановления (города), люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после его благоустройства.
https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html
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донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил численность населения Мариуполя

Врио главы ДНР Пушилин считает, что сейчас в Мариуполе проживают около 280 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"С учетов темпом восстановления (города), люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после его благоустройства.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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