https://ria.ru/20230320/mariupol-1859096502.html
Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Пушилин оценил численность населения Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2023
Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:17
2023-03-20T13:17
2023-03-20T13:17
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Население Мариуполя на сегодняшний день достигло уже 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "С учетов темпом восстановления (города), люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после его благоустройства.
https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Врио главы ДНР Пушилин считает, что сейчас в Мариуполе проживают около 280 тысяч человек