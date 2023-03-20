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В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859064199.html
В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу
В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу - РИА Новости, 20.03.2023
В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу
Президент России Владимир Путин во время визита в город Мариуполь в Донецкой Народной Республики оставил несколько скрытых посланий Западу, считает председатель РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:46
2023-03-20T11:46
специальная военная операция на украине
политика
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в город Мариуполь в Донецкой Народной Республики оставил несколько скрытых посланий Западу, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. "Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них - посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, Путин неспроста зашёл именно в главный зал филармонии, где запланировано проведение трибунала. "Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Уже подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов", - заявил Рогов, добавив, что украинские и иностранные нацисты "ответят за свои злодеяния по всей строгости закона". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь в октябре прошлого года посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщала пресс-служба ведомства. По ее информации, глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, "где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима". Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. СК РФ ранее сообщал, что завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
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россия
мариуполь
донецкая народная республика
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политика, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Рогов, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу

Рогов: Путин, посетив Мариуполь, оставил Западу несколько скрытых посланий

Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в город Мариуполь в Донецкой Народной Республики оставил несколько скрытых посланий Западу, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
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19 марта, 14:22
"Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них - посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами", - сказал РИА Новости Рогов.
По его мнению, Путин неспроста зашёл именно в главный зал филармонии, где запланировано проведение трибунала. "Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Уже подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов", - заявил Рогов, добавив, что украинские и иностранные нацисты "ответят за свои злодеяния по всей строгости закона".
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь в октябре прошлого года посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщала пресс-служба ведомства. По ее информации, глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, "где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима".
Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. СК РФ ранее сообщал, что завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир РоговЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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