https://ria.ru/20230320/mariupol-1859064199.html

В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу

В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу - РИА Новости, 20.03.2023

В Запорожье считают, что Путин в Мариуполе оставил скрытые послания Западу

Президент России Владимир Путин во время визита в город Мариуполь в Донецкой Народной Республики оставил несколько скрытых посланий Западу, считает председатель РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

специальная военная операция на украине

политика

россия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

владимир рогов

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858918384_55:0:1225:658_1920x0_80_0_0_242031f573c58776ed37812fd5f3cf90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в город Мариуполь в Донецкой Народной Республики оставил несколько скрытых посланий Западу, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. "Наш президент оставил несколько "пасхалок" Западу в ходе своего рабочего визита в Мариуполь. Одна из них - посещение главного зала местной филармонии, где как раз и планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, Путин неспроста зашёл именно в главный зал филармонии, где запланировано проведение трибунала. "Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Уже подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов", - заявил Рогов, добавив, что украинские и иностранные нацисты "ответят за свои злодеяния по всей строгости закона". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе визита в Мариуполь в октябре прошлого года посетил местную филармонию, где в будущем могут проводиться судебные процессы по преступлениям киевского режима, сообщала пресс-служба ведомства. По ее информации, глава ведомства посетил здание филармонии Мариуполя, "где осмотрел помещения, потенциально позволяющие проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима". Российские следователи расследуют свыше 1,5 тысячи уголовных дел по зверствам киевского режима в Донбассе. СК РФ ранее сообщал, что завершил и направил в прокуратуры ЛНР и ДНР более 100 уголовных дел, из которых 74 - по фактам убийств мирных жителей и 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html

https://ria.ru/20230319/donbass-1858908850.html

https://ria.ru/20230319/putin-1858901555.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр