Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
УПЦ: украинские власти с 21 марта закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в Telegram-канале УПЦ.
«
"С завтрашнего дня доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен. В связи с тем, что министерством культуры и информационной политики была создана комиссия, назначением которой является выявление сохранности музейных экспонатов, которыми они называют мощи", — говорится в видеообращении.
По словам председателя, монастырь получил уведомление об этом от музея.
Сроки работы комиссии не называются, но попасть в пещеры, а также в Крестовоздвиженский, Аннозачатьевский и Теплый храмы верующие, монашествующие и священнослужители не смогут. В них нельзя будет проводить богослужения и молитвы.
Митрополит назвал такой подход украинских властей атеистическим.
Ранее в понедельник синод канонической УПЦ призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи продолжили служить в Киево-Печерской лавре.
Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.
При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.
Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.