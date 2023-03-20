https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html

Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:43

2023-03-20T22:43

2023-03-20T23:58

религия

ситуация вокруг упц

в мире

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

владимир зеленский

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в Telegram-канале УПЦ.По словам председателя, монастырь получил уведомление об этом от музея.Сроки работы комиссии не называются, но попасть в пещеры, а также в Крестовоздвиженский, Аннозачатьевский и Теплый храмы верующие, монашествующие и священнослужители не смогут. В них нельзя будет проводить богослужения и молитвы. Митрополит назвал такой подход украинских властей атеистическим.Ранее в понедельник синод канонической УПЦ призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи продолжили служить в Киево-Печерской лавре.Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), владимир зеленский, татьяна москалькова, оон