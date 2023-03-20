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Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.03.2023
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Религия
 
22:43 20.03.2023 (обновлено: 23:58 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html
Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:43
2023-03-20T23:58
религия
ситуация вокруг упц
в мире
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
владимир зеленский
татьяна москалькова
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в Telegram-канале УПЦ.По словам председателя, монастырь получил уведомление об этом от музея.Сроки работы комиссии не называются, но попасть в пещеры, а также в Крестовоздвиженский, Аннозачатьевский и Теплый храмы верующие, монашествующие и священнослужители не смогут. В них нельзя будет проводить богослужения и молитвы. Митрополит назвал такой подход украинских властей атеистическим.Ранее в понедельник синод канонической УПЦ призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи продолжили служить в Киево-Печерской лавре.Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html
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ситуация вокруг упц, в мире, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), владимир зеленский, татьяна москалькова, оон
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, ООН
Украинские власти закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

УПЦ: украинские власти с 21 марта закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские власти с 21 марта закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в Telegram-канале УПЦ.
«
"С завтрашнего дня доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен. В связи с тем, что министерством культуры и информационной политики была создана комиссия, назначением которой является выявление сохранности музейных экспонатов, которыми они называют мощи", — говорится в видеообращении.
По словам председателя, монастырь получил уведомление об этом от музея.
Сроки работы комиссии не называются, но попасть в пещеры, а также в Крестовоздвиженский, Аннозачатьевский и Теплый храмы верующие, монашествующие и священнослужители не смогут. В них нельзя будет проводить богослужения и молитвы.
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Украинская православная церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений.
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При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.
Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.
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РелигияСитуация вокруг УПЦВ миреУкраинаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Владимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаООН
 
 
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