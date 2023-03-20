https://ria.ru/20230320/lavra-1859246232.html
Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры
Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.03.2023
Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры
Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры направленными против Церкви и заявил, что они вызывают... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:32
2023-03-20T17:32
2023-03-20T17:32
религия
украина
россия
всемирный совет церквей
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791317185_187:0:2874:1511_1920x0_80_0_0_593ab2e216c5b0fcac319f7b649cb071.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры направленными против Церкви и заявил, что они вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы вероисповедания. "Всемирный совет церквей обеспокоен и опечален сообщениями о предполагаемых действиях против Украинской православной церкви (УПЦ) на фоне российского вторжения в Украину. К сожалению, такие действия, в том числе в отношении монашеской общины УПЦ древней Киево-Печерской лавры, выглядят как направленные против самой церкви. Действия, предпринимаемые против УПЦ, вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы религии или убеждений", – написано в опубликованном сайтом организации заявлении генерального секретаря совета доктора Джерри Пиллэя на английском языке. Согласно заявлению, совет верит в важность "защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась, так как мы проповедуем милость, мир и любовь Божию к миру". Совет, заключает заявление, продолжит отслеживать ситуацию и реагировать на ее развитие в соответствии с международными принципами защиты прав человека и свободы вероисповедания. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения было и руководство ВСЦ. Ранее патриарх выступил с видеообращением по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре. Он назвал ультиматум украинских властей ее насельникам – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – чудовищным деянием, а также призвал воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря.
https://ria.ru/20230320/lavra-1859179640.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791317185_490:0:2515:1519_1920x0_80_0_0_062460db16e42974163cfc2c4f1e7e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, всемирный совет церквей, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Россия, Всемирный совет церквей, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры
ВСЦ: действия украинских властей против Киево-Печерской лавры нарушают религиозные свободы
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры направленными против Церкви и заявил, что они вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы вероисповедания.
"Всемирный совет церквей обеспокоен и опечален сообщениями о предполагаемых действиях против Украинской православной церкви (УПЦ) на фоне российского вторжения в Украину
. К сожалению, такие действия, в том числе в отношении монашеской общины УПЦ древней Киево-Печерской лавры, выглядят как направленные против самой церкви. Действия, предпринимаемые против УПЦ, вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы религии или убеждений", – написано в опубликованном сайтом организации заявлении генерального секретаря совета доктора Джерри Пиллэя на английском языке.
Согласно заявлению, совет верит в важность "защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась, так как мы проповедуем милость, мир и любовь Божию к миру".
Совет, заключает заявление, продолжит отслеживать ситуацию и реагировать на ее развитие в соответствии с международными принципами защиты прав человека и свободы вероисповедания.
Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
, а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения было и руководство ВСЦ.
Ранее патриарх выступил с видеообращением по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре. Он назвал ультиматум украинских властей ее насельникам – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – чудовищным деянием, а также призвал воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря.
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой