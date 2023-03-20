https://ria.ru/20230320/lavra-1859246232.html

Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры

Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.03.2023

Всемирный совет церквей осудил кампанию против Киево-Печерской лавры

Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры направленными против Церкви и заявил, что они вызывают... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:32

2023-03-20T17:32

2023-03-20T17:32

религия

украина

россия

всемирный совет церквей

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры направленными против Церкви и заявил, что они вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы вероисповедания. "Всемирный совет церквей обеспокоен и опечален сообщениями о предполагаемых действиях против Украинской православной церкви (УПЦ) на фоне российского вторжения в Украину. К сожалению, такие действия, в том числе в отношении монашеской общины УПЦ древней Киево-Печерской лавры, выглядят как направленные против самой церкви. Действия, предпринимаемые против УПЦ, вызывают серьезные вопросы в отношении соблюдения свободы религии или убеждений", – написано в опубликованном сайтом организации заявлении генерального секретаря совета доктора Джерри Пиллэя на английском языке. Согласно заявлению, совет верит в важность "защиты присутствия и свидетельства Церкви, где бы она ни находилась, так как мы проповедуем милость, мир и любовь Божию к миру". Совет, заключает заявление, продолжит отслеживать ситуацию и реагировать на ее развитие в соответствии с международными принципами защиты прав человека и свободы вероисповедания. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения было и руководство ВСЦ. Ранее патриарх выступил с видеообращением по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре. Он назвал ультиматум украинских властей ее насельникам – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – чудовищным деянием, а также призвал воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря.

https://ria.ru/20230320/lavra-1859179640.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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украина, россия, всемирный совет церквей, православная церковь украины (пцу)