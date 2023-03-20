https://ria.ru/20230320/lavra-1859179640.html

Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник

Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023

Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник

Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:47

2023-03-20T15:47

2023-03-20T16:55

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации.Кроме того, добавил собеседник агентства, прихожанам раздали книги из монастырской библиотеки.Монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Основанием для выселения называется нарушение ими договора по использованию государственного имущества национального заповедника, но в чем это нарушение состоит, не раскрывается. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины.Сегодня в лавре прошло заседание синода УПЦ, после чего его члены направились к офису президента, чтобы попросить личной встречи с Владимиром Зеленским и донести до него позицию церкви. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858249601.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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украина, киево-печерская лавра, религия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире