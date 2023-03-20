Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник
Источник сообщил, что из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, часть библиотеки раздали
© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации.
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"Вещи вывозят. Монахи — некоторые уехали, остальные там", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, прихожанам раздали книги из монастырской библиотеки.
Монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Основанием для выселения называется нарушение ими договора по использованию государственного имущества национального заповедника, но в чем это нарушение состоит, не раскрывается. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины.
Сегодня в лавре прошло заседание синода УПЦ, после чего его члены направились к офису президента, чтобы попросить личной встречи с Владимиром Зеленским и донести до него позицию церкви.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.