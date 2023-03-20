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Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:47 20.03.2023 (обновлено: 16:55 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/lavra-1859179640.html
Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник
Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023
Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник
Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:47
2023-03-20T16:55
украина
киево-печерская лавра
религия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
в мире
религия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации.Кроме того, добавил собеседник агентства, прихожанам раздали книги из монастырской библиотеки.Монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Основанием для выселения называется нарушение ими договора по использованию государственного имущества национального заповедника, но в чем это нарушение состоит, не раскрывается. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины.Сегодня в лавре прошло заседание синода УПЦ, после чего его члены направились к офису президента, чтобы попросить личной встречи с Владимиром Зеленским и донести до него позицию церкви. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858249601.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, киево-печерская лавра, религия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире
Украина, Киево-Печерская Лавра, Религия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире, Религия
Из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, сообщил источник

Источник сообщил, что из Киево-Печерской лавры вывозят вещи, часть библиотеки раздали

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Часть монахов Киево-Печерской лавры уже покинула монастырь, рассказал РИА Новости источник, осведомленный о ситуации.
«

"Вещи вывозят. Монахи — некоторые уехали, остальные там", — сказал он.

Кроме того, добавил собеседник агентства, прихожанам раздали книги из монастырской библиотеки.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры
16 марта, 11:54
Монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Основанием для выселения называется нарушение ими договора по использованию государственного имущества национального заповедника, но в чем это нарушение состоит, не раскрывается. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины.
Сегодня в лавре прошло заседание синода УПЦ, после чего его члены направились к офису президента, чтобы попросить личной встречи с Владимиром Зеленским и донести до него позицию церкви.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
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