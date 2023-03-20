https://ria.ru/20230320/kvartiry-1859224854.html

В Приамурье построят 1000 арендных квартир для востребованных специалистов

В Приамурье построят 1000 арендных квартир для востребованных специалистов - РИА Новости, 20.03.2023

В Приамурье построят 1000 арендных квартир для востребованных специалистов

Дома на тысячу квартир по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" построят в Приамурье для востребованных специалистов, губернатор Василий Орлов поручил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:54

2023-03-20T16:54

2023-03-20T16:54

амурская область

жилье

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

владимир константинов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Дома на тысячу квартир по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" построят в Приамурье для востребованных специалистов, губернатор Василий Орлов поручил просчитать потребность в таком жилье в каждом муниципалитете, сообщает правительство Амурской области. Минвостокразвития России, "ДОМ.РФ" по поручению президента Российской Федерации разрабатывают программу "Доступное арендное жилье в ДФО". Региональным оператором на территории области выступит Корпорация развития жилищного строительства. "Для решения кадрового вопроса в социальной сфере необходимо возведение нового жилья. Сейчас минстрой Приамурья активно создает базу доступного арендного жилья на территории области. Работу ведут по двум направлениям: строительство арендных домов с привлечением финансирования АО "ДОМ.РФ" и строительство их за счет областных средств. Поручаю просчитать потребность в арендном жильем в каждом муниципалитете", - сказал Орлов. Предварительно в рамках программы в регионе планируют возвести порядка 1000 квартир для востребованных специалистов области в различных сферах. "Важно, что стоимость аренды этих квартир для установленных категорий граждан составит не более 1/3 от сложившейся рыночной стоимости за счет возмещения 2/3 ставки аренды из федерального и областного бюджетов", - рассказала заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Оксана Александрова. Кроме того, на сегодняшний день Корпорацией развития жилищного строительства в городе Свободном возводится многоквартирный девятиэтажный жилой дом на 89 квартир. Все квартиры планируется предоставить в аренду работникам бюджетной сферы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года. "В Свободном достаточно остро стоит вопрос с нехваткой педагогических кадров. Уже два года действует проект поддержки молодых специалистов – мы выплачиваем трудоустроившимся в школы или детские сады учителям и воспитателям по 600 000 рублей единовременно. Мера привлекательная, но, несмотря на её действие, привлечь кадры из других городов сложно – аренда жилья в муниципалитете пока по-прежнему остается достаточно высокой", - рассказал глава города Свободного Владимир Константинов. Завершается строительство новой школы на 900 мест, в планах возведение еще двух образовательных объектов. По мнению Константинова, арендные дома будут привлекательными для специалистов педагогической отрасли, поскольку жилье в нем для бюджетников обойдется гораздо ниже рыночной стоимости. Кроме того, АО "КРЖС" заключены контракты с застройщиком на приобретение 38 благоустроенных квартир в четырехэтажном многоквартирном доме в городе Сковородино. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. По завершению строительства приобретенные квартиры будут использоваться в качестве арендного фонда для работников бюджетной сферы.

https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html

https://ria.ru/20230227/orlov-1854507904.html

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жилье, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), владимир константинов