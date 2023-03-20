https://ria.ru/20230320/kritika-1859320567.html

Боррель раскритиковал слова израильского министра о палестинском народе

Боррель раскритиковал слова израильского министра о палестинском народе - РИА Новости, 20.03.2023

Боррель раскритиковал слова израильского министра о палестинском народе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подверг резкой критике слова израильского министра о палестинском народе и призвал... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:37

2023-03-20T22:37

2023-03-20T22:37

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израиль

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жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подверг резкой критике слова израильского министра о палестинском народе и призвал израильское правительство дезавуировать это высказывание. Ранее крайне правый политик и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в ходе выступления во время визита во Францию заявил, что "такого понятия как палестинский народ не существует". "Заявления министра Смотрича неприемлемы. Я призываю израильское правительство дезавуировать эти слова", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. Он назвал эти заявления "неправильными, неуважительными, опасными и контрпродуктивными". По его словам, Евросоюз продолжит работать над решением палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. В частности, ЕС будет содействовать созданию независимого и суверенного палестинского государства. "В этом заключается позиция Европейского союза", - сказал Боррель. Ранее представитель госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что в госдепе до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы. Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

https://ria.ru/20230320/palestina-1859318285.html

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в мире, израиль, франция, брюссель, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, евросоюз