Боррель раскритиковал слова израильского министра о палестинском народе
Боррель раскритиковал слова израильского министра Смотрича о палестинском народе
© Пресс-служба Представительства ЕС в России | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подверг резкой критике слова израильского министра о палестинском народе и призвал израильское правительство дезавуировать это высказывание.
"Заявления министра Смотрича неприемлемы. Я призываю израильское правительство дезавуировать эти слова", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Он назвал эти заявления "неправильными, неуважительными, опасными и контрпродуктивными".
По его словам, Евросоюз продолжит работать над решением палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. В частности, ЕС будет содействовать созданию независимого и суверенного палестинского государства. "В этом заключается позиция Европейского союза", - сказал Боррель.
Ранее представитель госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что в госдепе до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы.
Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.