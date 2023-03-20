https://ria.ru/20230320/kresty-1859238023.html

Реставратор пояснила, почему "почернели" кресты в Киево-Печерской лавре

Реставратор пояснила, почему "почернели" кресты в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.03.2023

Реставратор пояснила, почему "почернели" кресты в Киево-Печерской лавре

Причиной почернения позолоченных крестов и куполов может быть нарушение технологии золочения или же большой срок непоновления позолоты, однако в срок считанных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:17

2023-03-20T17:17

2023-03-20T17:17

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Причиной почернения позолоченных крестов и куполов может быть нарушение технологии золочения или же большой срок непоновления позолоты, однако в срок считанных недель или даже месяцев оно физически не может произойти, рассказала РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры, – и разрешили служить в них раскольникам. В марте наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что кресты на Трапезной церкви лавры почернели. По его словам, почернение крестов значит, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". На видео, снятом в лавре (имеется в распоряжении РИА Новости), видно, что цвет покрытия крестов изменился. "Кресты, скорее всего, были золоченые, а позолота – материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления. Однозначного ответа на вопрос, как часто это нужно делать, нет: все зависит от влияния атмосферных осадков, когда было выполнено последнее золочение и качества его исполнения, от месторасположения элемента, например, места, где происходит накопление снега, подвержены большему разрушению, и многих других факторов", – сказала РИА Новости Крюкова. Реставрационные работы в Трапезном храме проводились в 2014 году, однако сведений об обновлении позолоты на куполах и крестах они не содержат. Вместе с тем, уверена эксперт, за неделю и даже за два месяца почернение вряд ли может произойти. "Это происходит постепенно. Сначала мы будем наблюдать локальные утраты декоративного покрытия, со временем их площадь будет увеличиваться", – сказала Крюкова. Странная деталь, которую Крюкова отмечает на нынешних фотографиях куполов храмов Киево-Печерской лавры – не фиксируется (отсутствует) слой грунтовки в местах утрат позолоты. Это, по ее мнению, может быть косвенным свидетельством нарушения технологии при последнем золочении – а из-за этого могла быть нарушена стойкость материала. "Если мы обратим внимание не только на кресты, поскольку темного цвета не только они, например, в основания главки мы также видим частичную утрату позолоты. А на золоченых лучах купола Трапезной церкви, судя по современным фотографиям, наблюдаются утраты позолоты до 50-60 процентов", – добавила эксперт. "Говорить о том, что только кресты остались без золочения, только по нескольким представленным фотографиям я не стала бы. Для более точного заключения о состоянии декоративного покрытия архитектурных элементов храма необходимо провести натурные и лабораторные исследования, сравнить существующее состояние и цвет материалов с историческими фотографиями, а также сведениями последних реставрационных работ", – заключила Ольга Крюкова.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html

https://ria.ru/20230317/kresty-1858571445.html

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киев, ситуация вокруг упц