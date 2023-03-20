https://ria.ru/20230320/kredit-1859313230.html

МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ

МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023

МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ

МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:40

2023-03-20T21:40

2023-03-20T21:40

в мире

украина

израиль

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730136780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b0f6bc04398a5850b77782611409ba9.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник. "Сегодня в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Во время встречи израильскому дипломату было высказано недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте издания. Ранее в феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении, а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".

https://ria.ru/20230315/izrail-1858170293.html

украина

израиль

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский