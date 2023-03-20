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МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
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21:40 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kredit-1859313230.html
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ
МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:40
2023-03-20T21:40
в мире
украина
израиль
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник. "Сегодня в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Во время встречи израильскому дипломату было высказано недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте издания. Ранее в феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении, а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".
https://ria.ru/20230315/izrail-1858170293.html
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в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Израиль, Киев, Владимир Зеленский
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ

Зеркало недели: МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за обещанного кредита

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник.
"Сегодня в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Во время встречи израильскому дипломату было высказано недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее в феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении, а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
СМИ: Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине
15 марта, 23:42
 
В миреУкраинаИзраильКиевВладимир Зеленский
 
 
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