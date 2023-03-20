https://ria.ru/20230320/kredit-1859313230.html
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ
МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:40
2023-03-20T21:40
2023-03-20T21:40
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Израиля в стране Михаэля Бродского, ему было высказано недовольство отсутствием прогресса по получению кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник. "Сегодня в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Во время встречи израильскому дипломату было высказано недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте издания. Ранее в феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении, а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры".
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В мире, Украина, Израиль, Киев, Владимир Зеленский
МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ
Зеркало недели: МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за обещанного кредита