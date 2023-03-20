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Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
19:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kontsert-1859281600.html
Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону
Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.03.2023
Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону
Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году, отменены, сообщил РИА Новости Армен... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:19
2023-03-20T19:19
шоубиз
ростов-на-дону
ростовская область
василий голубев
машина времени
мумий тролль
ддт
шоу-бизнес
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году, отменены, сообщил РИА Новости Армен Геворкян, организатор проекта Rostov Roof Live. По его словам, концерты должны были состояться еще в 2020 году, но их неоднократно переносили сначала из-за пандемии, а теперь совсем отменили. Ранее под одним из постов губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram появилось несколько комментариев, в которых жители пожаловались на предстоящий в июле концерт группы "Машины времени", лидер которой признан иноагентом. Представитель городской администрации ответил, что собственнику концертной площадки "даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города, также предложено от проведения концерта воздержаться".
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Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону

Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону

© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : "Мумий Тролль"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году, отменены, сообщил РИА Новости Армен Геворкян, организатор проекта Rostov Roof Live.
По его словам, концерты должны были состояться еще в 2020 году, но их неоднократно переносили сначала из-за пандемии, а теперь совсем отменили.
«
"Об этом еще не объявлено, но они не состоятся… по техническим причинам", — объяснил собеседник агентства.
Ранее под одним из постов губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram появилось несколько комментариев, в которых жители пожаловались на предстоящий в июле концерт группы "Машины времени", лидер которой признан иноагентом.
Представитель городской администрации ответил, что собственнику концертной площадки "даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города, также предложено от проведения концерта воздержаться".
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
17 марта, 17:32
 
ШоубизРостов-на-ДонуРостовская областьВасилий ГолубевМашина времениМумий ТролльДДТШоу-бизнесзвездыЗнаменитости
 
 
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