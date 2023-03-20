https://ria.ru/20230320/kontsert-1859281600.html

Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону

Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.03.2023

Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону

Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году, отменены, сообщил РИА Новости Армен... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:19

2023-03-20T19:19

2023-03-20T19:19

шоубиз

ростов-на-дону

ростовская область

василий голубев

машина времени

мумий тролль

ддт

шоу-бизнес

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости. Концерты рок-групп "Машина времени" и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году, отменены, сообщил РИА Новости Армен Геворкян, организатор проекта Rostov Roof Live. По его словам, концерты должны были состояться еще в 2020 году, но их неоднократно переносили сначала из-за пандемии, а теперь совсем отменили. Ранее под одним из постов губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram появилось несколько комментариев, в которых жители пожаловались на предстоящий в июле концерт группы "Машины времени", лидер которой признан иноагентом. Представитель городской администрации ответил, что собственнику концертной площадки "даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города, также предложено от проведения концерта воздержаться".

https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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