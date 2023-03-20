https://ria.ru/20230320/konkurs-1858589334.html

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ - РИА Новости, 20.03.2023

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ

Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:00

2023-03-20T11:00

2023-03-20T14:21

андрей стенин

россия

китай

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

новости агентства

культура

новости культуры

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом 2014 года, завершен, и оргкомитет конкурса подводит первые итоги.На творческое соревнование в 2023 году было подано порядка трех тысяч работ из 50 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, четвертое место между собой поделили журналисты Италии и Франции, пятое - Испании и Ирана.Российские журналисты также в числе наиболее активных участников: количество заявок из регионов и федерального центра России выросло почти вдвое в сравнении с конкурсом прошлого года.Расширилась и география конкурса: в 2023 году она дополнилась заявками фоторепортеров из Ганы и Бурунди. Африканские журналисты одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина: с момента его старта в декабре 2014 года свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки, что составляет почти половину от общего числа государств африканского континента.ТОП-3 лидеров по количеству заявок из стран Африки за все время работы конкурса составили фотографы из Египта (#1), ЮАР (#2) и Нигерии (#3).Среди номинаций лидерство по числу работ сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230214/konkurs-1851707539.html

https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html

россия

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей стенин, россия, китай, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости агентства, новости культуры