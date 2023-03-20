Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ
© РИА Новости / Александр Арефьев | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом 2014 года, завершен, и оргкомитет конкурса подводит первые итоги.
Российские журналисты также в числе наиболее активных участников: количество заявок из регионов и федерального центра России выросло почти вдвое в сравнении с конкурсом прошлого года.
Расширилась и география конкурса: в 2023 году она дополнилась заявками фоторепортеров из Ганы и Бурунди. Африканские журналисты одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина: с момента его старта в декабре 2014 года свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки, что составляет почти половину от общего числа государств африканского континента.
Среди номинаций лидерство по числу работ сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".
Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).