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Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ - РИА Новости, 20.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:00 20.03.2023 (обновлено: 14:21 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/konkurs-1858589334.html
Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ
Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ - РИА Новости, 20.03.2023
Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ
Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:00
2023-03-20T14:21
андрей стенин
россия
китай
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
новости агентства
культура
новости культуры
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом 2014 года, завершен, и оргкомитет конкурса подводит первые итоги.На творческое соревнование в 2023 году было подано порядка трех тысяч работ из 50 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, четвертое место между собой поделили журналисты Италии и Франции, пятое - Испании и Ирана.Российские журналисты также в числе наиболее активных участников: количество заявок из регионов и федерального центра России выросло почти вдвое в сравнении с конкурсом прошлого года.Расширилась и география конкурса: в 2023 году она дополнилась заявками фоторепортеров из Ганы и Бурунди. Африканские журналисты одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина: с момента его старта в декабре 2014 года свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки, что составляет почти половину от общего числа государств африканского континента.ТОП-3 лидеров по количеству заявок из стран Африки за все время работы конкурса составили фотографы из Египта (#1), ЮАР (#2) и Нигерии (#3).Среди номинаций лидерство по числу работ сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230214/konkurs-1851707539.html
https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html
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2023
Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
60
андрей стенин, россия, китай, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости агентства, новости культуры
Андрей Стенин, Россия, Китай, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Культура, Новости культуры

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ

© РИА Новости / Александр Арефьев | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в медиабанк
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стартовавший в декабре прошлого года прием работ на девятый конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом 2014 года, завершен, и оргкомитет конкурса подводит первые итоги.
На творческое соревнование в 2023 году было подано порядка трех тысяч работ из 50 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, четвертое место между собой поделили журналисты Италии и Франции, пятое - Испании и Ирана.
Российские журналисты также в числе наиболее активных участников: количество заявок из регионов и федерального центра России выросло почти вдвое в сравнении с конкурсом прошлого года.
Расширилась и география конкурса: в 2023 году она дополнилась заявками фоторепортеров из Ганы и Бурунди. Африканские журналисты одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина: с момента его старта в декабре 2014 года свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки, что составляет почти половину от общего числа государств африканского континента.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина
14 февраля, 11:00
ТОП-3 лидеров по количеству заявок из стран Африки за все время работы конкурса составили фотографы из Египта (#1), ЮАР (#2) и Нигерии (#3).
Среди номинаций лидерство по числу работ сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".
Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Вручение памятной награды куратору конкурса Стенина Оксане Олейник на церемонии закрытия международного фотографического фестиваля Xposure в Шардже - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Конкурс имени Андрея Стенина отмечен международным фотофестивалем Xposure
16 февраля, 14:15
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
КультураАндрей СтенинРоссияКитайМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"Новости агентстваНовости культуры
 
 
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