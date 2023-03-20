https://ria.ru/20230320/konflikt-1859317904.html

Дания подливает масло в огонь конфликта на Украине, заявили в посольстве

Дания подливает масло в огонь конфликта на Украине, заявили в посольстве - РИА Новости, 20.03.2023

Дания подливает масло в огонь конфликта на Украине, заявили в посольстве

Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Украине, сообщило посольство России в Копенгагене. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:17

2023-03-20T22:17

2023-03-20T22:17

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Украине, сообщило посольство России в Копенгагене. Ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), из которых 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) пойдут на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь (172 миллиона долларов) и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия по восстановлению Украины. "Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму и обучая сотни украинских военных на датской земле", - написало посольство РФ в телеграм-канале. Оно отметило, что действия датских властей противоречат международным правилам торговли оружием, которые запрещают поставку вооружений и военной техники в зону вооруженного конфликта, и ведут к эскалации противостояния, повышают риск прямого столкновения НАТО и России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, дания