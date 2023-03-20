Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 20.03.2023 (обновлено: 18:35 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/konflikt-1859231380.html
Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом
Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом - РИА Новости, 20.03.2023
Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом
В ситуации на Украине в этом году должен произойти некий перелом, заявил президент Чехии Петр Павел, занимавший в 2015-2018 годах пост главы Военного комитета... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:04
2023-03-20T18:35
в мире
украина
россия
чехия
петр павел
дмитрий кулеба
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_9bf7080b83a6bc9276c3d2d5e7a2e5ad.jpg
ПРАГА, 20 мар — РИА Новости. В ситуации на Украине в этом году должен произойти некий перелом, заявил президент Чехии Петр Павел, занимавший в 2015-2018 годах пост главы Военного комитета НАТО."Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом (в ситуации на Украине)", - сказал Павел журналистам. По его словам, в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом". Он также отметил, что в 2023 году будут продолжаться попытки разрешения ситуации на Украине, поэтому, по его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить "переговорные позиции". Он заявил, что "можно с большой правдоподобностью ожидать, что Украина будет стремиться начать крупное наступление". "Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы. Крупное наступление действительно требует долгой подготовки. А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени", - отметил Павел, добавив, что "убежден в том, что возможностей (для наступления) в этом году много не будет, и с большой правдоподобностью будет только одно". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее на заседании совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинских войск. Перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859075488.html
украина
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_c4c354dfc7cfa8e933d5b4f51885c3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, чехия, петр павел, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Чехия, Петр Павел, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом

Президент Чехии Павел спрогнозировал некий перелом в конфликте на Украине в 2023 году

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 20 мар — РИА Новости. В ситуации на Украине в этом году должен произойти некий перелом, заявил президент Чехии Петр Павел, занимавший в 2015-2018 годах пост главы Военного комитета НАТО.
"Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом (в ситуации на Украине)", - сказал Павел журналистам.
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией
Вчера, 16:19
По его словам, в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом".
Он также отметил, что в 2023 году будут продолжаться попытки разрешения ситуации на Украине, поэтому, по его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить "переговорные позиции". Он заявил, что "можно с большой правдоподобностью ожидать, что Украина будет стремиться начать крупное наступление".
"Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы. Крупное наступление действительно требует долгой подготовки. А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени", - отметил Павел, добавив, что "убежден в том, что возможностей (для наступления) в этом году много не будет, и с большой правдоподобностью будет только одно".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее на заседании совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинских войск. Перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
Вчера, 12:31
 
В миреУкраинаРоссияЧехияПетр ПавелДмитрий КулебаЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала