https://ria.ru/20230320/konflikt-1859231380.html

Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом

Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом - РИА Новости, 20.03.2023

Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом

В ситуации на Украине в этом году должен произойти некий перелом, заявил президент Чехии Петр Павел, занимавший в 2015-2018 годах пост главы Военного комитета... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:04

2023-03-20T17:04

2023-03-20T18:35

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ПРАГА, 20 мар — РИА Новости. В ситуации на Украине в этом году должен произойти некий перелом, заявил президент Чехии Петр Павел, занимавший в 2015-2018 годах пост главы Военного комитета НАТО."Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом (в ситуации на Украине)", - сказал Павел журналистам. По его словам, в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом". Он также отметил, что в 2023 году будут продолжаться попытки разрешения ситуации на Украине, поэтому, по его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить "переговорные позиции". Он заявил, что "можно с большой правдоподобностью ожидать, что Украина будет стремиться начать крупное наступление". "Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы. Крупное наступление действительно требует долгой подготовки. А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени", - отметил Павел, добавив, что "убежден в том, что возможностей (для наступления) в этом году много не будет, и с большой правдоподобностью будет только одно". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее на заседании совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинских войск. Перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859075488.html

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в мире, украина, россия, чехия, петр павел, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз, нато