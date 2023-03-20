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Председатель КНР указал на важность сохранения дружбы между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023
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01:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/knr-1859008022.html
Председатель КНР указал на важность сохранения дружбы между Россией и КНР
Председатель КНР указал на важность сохранения дружбы между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР указал на важность сохранения дружбы между Россией и КНР
Сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять дружбу между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:19
2023-03-20T01:19
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять дружбу между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией", - написал Си Цзиньпин. По его словам, история и практика показывают, что в условиях глобальной турбулентности китайско-российские отношения выдержали испытания на прочность благодаря тому, что страны "встали на верный путь налаживания межгосударственных связей". Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Председатель КНР указал на важность сохранения дружбы между Россией и КНР

Си: нынешний уровень отношений России и КНР дался нелегко, следует сохранять дружбу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять дружбу между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией", - написал Си Цзиньпин.
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"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
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По его словам, история и практика показывают, что в условиях глобальной турбулентности китайско-российские отношения выдержали испытания на прочность благодаря тому, что страны "встали на верный путь налаживания межгосударственных связей".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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