Рейтинг@Mail.ru
КНДР назвала цель проведенных учений - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 20.03.2023 (обновлено: 00:35 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kndr-1859002308.html
КНДР назвала цель проведенных учений
КНДР назвала цель проведенных учений - РИА Новости, 20.03.2023
КНДР назвала цель проведенных учений
КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T00:33
2023-03-20T00:35
в мире
сша
пхеньян
южная корея
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета ранее пролетела 800 километров, после чего поразила цель. Согласно агентству, в Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР" и включающие ядерные активы США. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html
сша
пхеньян
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пхеньян, южная корея, ким чен ын
В мире, США, Пхеньян, Южная Корея, Ким Чен Ын
КНДР назвала цель проведенных учений

Reuters: КНДР заявила, что провела учения для улучшения тактического ядерного потенциала

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
По заявлению КНДР, ее тактическая ракета ранее пролетела 800 километров, после чего поразила цель. Согласно агентству, в Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР" и включающие ядерные активы США.
След в небе после испытания твердотопливной ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Эксперт объяснил, чего добивается КНДР, запуская ракеты
14 марта, 05:57
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", говорится в сообщении агентства.
 
В миреСШАПхеньянЮжная КореяКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала