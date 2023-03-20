https://ria.ru/20230320/kndr-1859002308.html

КНДР назвала цель проведенных учений

КНДР назвала цель проведенных учений - РИА Новости, 20.03.2023

КНДР назвала цель проведенных учений

КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T00:33

2023-03-20T00:33

2023-03-20T00:35

в мире

сша

пхеньян

южная корея

ким чен ын

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета ранее пролетела 800 километров, после чего поразила цель. Согласно агентству, в Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР" и включающие ядерные активы США. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

сша

пхеньян

южная корея

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в мире, сша, пхеньян, южная корея, ким чен ын