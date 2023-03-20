https://ria.ru/20230320/kndr-1859002308.html
КНДР назвала цель проведенных учений
КНДР назвала цель проведенных учений - РИА Новости, 20.03.2023
КНДР назвала цель проведенных учений
КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T00:33
2023-03-20T00:33
2023-03-20T00:35
в мире
сша
пхеньян
южная корея
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. КНДР заявила, что на минувших выходных провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала, передает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета ранее пролетела 800 километров, после чего поразила цель. Согласно агентству, в Пхеньяне заявили, что США и Южная Корея расширяют совместные военные учения, "направленные на КНДР" и включающие ядерные активы США. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html
сша
пхеньян
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пхеньян, южная корея, ким чен ын
В мире, США, Пхеньян, Южная Корея, Ким Чен Ын
КНДР назвала цель проведенных учений
Reuters: КНДР заявила, что провела учения для улучшения тактического ядерного потенциала