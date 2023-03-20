https://ria.ru/20230320/kisida-1859009452.html

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершит визит в Индию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершит визит в Индию - РИА Новости, 20.03.2023

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершит визит в Индию

Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Индию, который начинается в понедельник, преследует не только и не столько цели двустороннего диалога, но и более... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:32

2023-03-20T01:32

2023-03-20T02:05

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ТОКИО, 20 мар – РИА Новости. Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Индию, который начинается в понедельник, преследует не только и не столько цели двустороннего диалога, но и более широкие региональные и глобальные задачи. Несмотря на то, что визит продлится менее двух дней, его повестка состоит из четырех уровней: двусторонние отношения, в том числе экономическое сотрудничество и взаимодействие в других отраслях, в том числе и в оборонной; взаимодействие G7 и G20, предлогом для чего является председательство Японии в первой группе и индии – во второй; вопросы Глобального Юга, так как в Японии позиционируют Индию как страну-представителя этой группы государств; и детализация нового плана "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", обнародование которого анонсировалось на весну и которое решено осуществить именно в ходе визита Кисиды во время лекции, организованной индийским исследовательским институтом. Визит премьер-министра Кисиды, предваряющий саммит G7 в мае в Хиросиме, должен подтвердить сотрудничество G7 и G20 на уровне лидеров групп и приверженность порядку, основанному на верховенстве закона, а также продемонстрировать растущую вовлеченность "семерки" в проблемы Глобального Юга, сообщили накануне встречи источники в МИД Японии. Япония-Индия Как сообщили источники в МИД Японии, в ходе визита, как ожидается, стороны подтвердят значительный прогресс в различных областях, включая политику и безопасность, экономическое сотрудничество, договорятся и впредь укреплять "Особое стратегическое и глобальное партнерство", а также проведут обмен мнениями для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" В рамках развития "Особого стратегического и глобального партнерства" Япония приветствует вторую встречу в формате 2+2 и первые учения ВВС, состоявшиеся в январе. Учения военно-воздушных сил Японии и Индии Veer-Gardian с участием истребителей и заправщиков проходили на базах военно-воздушных сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки и Ирума в префектуре Сайтама по соседству с Токио. В учениях были задействованы с японской стороны 4 истребителя-бомбардировщика Mitsubishi F-2 и четыре американских F-15. С индийской стороны участвовали 150 человек личного состава, четыре истребителя Су-30 МКИ и два транспортных Boeing C-17 Globemaster III. Цель учений была обозначена в том числе как "продвижение взаимопонимания между военно-воздушными силами Японии и Индии и углубление оборонного сотрудничества". Затем в феврале состоялись четвертые по счету учения сухопутных сил Японии и Индии Dharma Guardian, но они впервые прошли впервые на территории Японии. Они включали в себя отработку антитеррористической операции в городских условиях и боевые действия в городе. В ходе встречи с Нарендрой Моди японский премьер-министр, как ожидается, обозначит цель инвестиций и финансирования японскими компаниями и частными лицами в Индию в размере 5 триллионов иен. Лидеры обсудят сотрудничество в области чистых источников энергии, подтвердят устойчивое продвижение проекта высокоскоростной железной дороги в Индии при участии Японии, а также активный рост гуманитарных обменов двух стран после пандемии. Страны-председатели Япония рассматривает визит Кисиды в Индию также и как визит главы страны-председателя G7 и в страну, председательствующую в G20. В этом качестве лидеры, по мнению японской стороны, должны подтвердить приверженность "порядку, основанному на верховенстве закона". Стороны подтвердят, что G7 и G20 предпримут скоординированные действия для решения проблем и вызовов, с которыми сталкивается мировое сообщество, такими как продовольственная безопасность. Конкретный план по "свободному и открытому Индо-Тихоокенскому региону" Концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", идея которой принадлежит Японии и которую Токио активно продвигает на различных международных площадках, по сути, до сих пор не имела полезной нагрузки в виде конкретного содержания. Конкретный план того, что понимает Япония под этим лозунгом был анонсирован на весну этого года. Непосредственно перед визитом Кисиды в Индию стало известно, что именно в этой стране решено предать его гласности. В частности, стало известно, что в ходе визита премьер-министр объявит новый план "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", который продемонстрирует намерение Японии лидировать в международном сообществе в сотрудничестве с Индией и другими странами-партнерами. Кисида также даст объяснения о "значении и концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" в нынешний поворотный момент истории", будут представлены детали сотрудничества по "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", который может покрывать новые регионы. Как ожидается, в своей речи в исследовательском институте в Индии Фумио Кисида отметит растущее значение "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" в том числе в связи с ситуацией на Украине, а также и то, что продвижение концепции невозможно без Индии. Для развития "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" Япония объявит о намерении использовать механизм ODA (Official Development Assistance, Официальная помощь в целях развития) – программу правительственной помощи развивающимся странам в виде предоставления займов, грантов и кредитов, а также технологий и товаров. Премьер-министр Японии предложит создать условия для формирования цепочек поставок в зависимости от потребностей каждой страны. В качестве помощи для обеспечения безопасности на море и в воздухе возможно укрепление соответствующих институтов в рамках АСЕАН. Кроме того, особое внимание будет уделено влиянию изменений климата, которому наиболее подвержены развивающиеся страны, борьбе с инфекционными заболеваниями и продовольственной безопасности. Глобальный Юг Усилия для укрепления взаимодействия с Глобальным Югом будут отражены в плане по созданию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Одной из наиболее влиятельных стран Глобального Юга выступает Индия – страна, сохранившая нейтралитет в отношении России. Как ожидается, конкретный план мер по созданию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", обнародованный в Индии, должен укрепить отношения и взаимодействие Японии со всеми странами Глобального Юга. В отношении этих стран также планируется более широко использовать механизм ODA для обеспечения безопасности на море и в воздухе, продовольственной безопасности, создания условий для доступного медицинского обслуживания. Визит начнется 20 марта, в этот же день пройдут переговоры Кисиды с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во вторник японский премьер вылетит на родину. В один из дней состоится его выступление с объявлением плана по созданию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". В среду Кисида вернется в Токио.

https://ria.ru/20230317/resurs-1858485651.html

https://ria.ru/20230316/kndr-1858185381.html

https://ria.ru/20230316/indiya-1858294140.html

https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html

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в мире, япония, индия, токио, фумио кисида, нарендра моди, g7, большая двадцатка, f-15se, су-30