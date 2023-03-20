Путин прокомментировал рост киберпреступности
Путин: количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
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"Один из безусловных приоритетов вашей работы - это борьба с преступностью с использованием информационных технологий. По итогам 2022 года число таких преступлений превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений и повышать цифровую грамотность людей.