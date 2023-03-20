https://ria.ru/20230320/kiber-1859136636.html

Путин прокомментировал рост киберпреступности

Путин прокомментировал рост киберпреступности - РИА Новости, 20.03.2023

Путин прокомментировал рост киберпреступности

Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:31

2023-03-20T14:31

2023-03-20T19:16

общество

россия

владимир путин

кибербезопасность

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений и повышать цифровую грамотность людей.

https://ria.ru/20230214/prisyazhnye-1852034201.html

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общество, россия, владимир путин, кибербезопасность