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Путин прокомментировал рост киберпреступности - РИА Новости, 20.03.2023
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14:31 20.03.2023 (обновлено: 19:16 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kiber-1859136636.html
Путин прокомментировал рост киберпреступности
Путин прокомментировал рост киберпреступности - РИА Новости, 20.03.2023
Путин прокомментировал рост киберпреступности
Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:31
2023-03-20T19:16
общество
россия
владимир путин
кибербезопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений и повышать цифровую грамотность людей.
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общество, россия, владимир путин, кибербезопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Кибербезопасность
Путин прокомментировал рост киберпреступности

Путин: количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Один из безусловных приоритетов вашей работы - это борьба с преступностью с использованием информационных технологий. По итогам 2022 года число таких преступлений превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений и повышать цифровую грамотность людей.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинКибербезопасность
 
 
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