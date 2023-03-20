https://ria.ru/20230320/kherson-1859049833.html

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2023

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:42

2023-03-20T10:42

2023-03-20T10:42

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

янтарный

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. По его словам, также накануне "артиллерийским огнем в районе посёлка Днепровское уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".

херсон

янтарный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, янтарный, вооруженные силы рф