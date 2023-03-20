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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:42
2023-03-20T10:42
2023-03-20T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
янтарный
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. По его словам, также накануне "артиллерийским огнем в районе посёлка Днепровское уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсон, янтарный, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Янтарный, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном