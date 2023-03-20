Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kherson-1859049833.html
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.03.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:42
2023-03-20T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
янтарный
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851561063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19545479700c99b84191bc4ca8addd45.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. По его словам, также накануне "артиллерийским огнем в районе посёлка Днепровское уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
херсон
янтарный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851561063_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c7435edb87ac01ba287eaa8fc5379174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, херсон, янтарный, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Янтарный, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили две украинские гаубицы и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном, который контролируют киевские войска, украинские гаубицы Д-30 и Мста-Б, а также 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
«

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых. В районе населенного пункта Белозерка уничтожена гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также накануне "артиллерийским огнем в районе посёлка Днепровское уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонЯнтарныйВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала