https://ria.ru/20230320/kazan-1859136493.html

В Казани дети отпускников из зоны СВО смогут учиться дистанционно

В Казани дети отпускников из зоны СВО смогут учиться дистанционно - РИА Новости, 20.03.2023

В Казани дети отпускников из зоны СВО смогут учиться дистанционно

Жены мобилизованных жителей Казани, прибывших домой в двухнедельный отпуск, смогут также на этот период оформить отпуск, а их дети - перейти на дистанционное... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:31

2023-03-20T14:31

2023-03-20T14:31

республика татарстан

казань

россия

владимир путин

ильсур метшин

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Жены мобилизованных жителей Казани, прибывших домой в двухнедельный отпуск, смогут также на этот период оформить отпуск, а их дети - перейти на дистанционное обучение, сообщила мэрия. В пятницу в Казань из зоны специальной военной операции прибыла первая партия мобилизованных жителей города. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода. По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни". "В дополнение к этому женам военнослужащих также предоставят дни отдыха, а их дети смогут перейти на дистанционное обучение на время отпусков своих отцов", - говорится в сообщении. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, возможность дистанционного обучения будет предоставляться детям по заявлению от родителей. Градоначальник отметил, что главы администраций районов Казани находятся в постоянном контакте с семьями военнослужащих и помогают решать им возникающие проблемы, также налажен контакт с комитетом семей воинов. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поручил уделять особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, а также рекомендовал относиться лояльнее к школьникам, отцы которых приехали в двухнедельный отпуск из зоны СВО.

https://ria.ru/20221215/ois-1838861751.html

https://ria.ru/20230224/kazan-1853224108.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, россия, владимир путин, ильсур метшин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)